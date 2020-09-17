Коронавыборы в Украине: какие новинки ждут избирателей во время голосования

Выборы в Украине, вероятно, станут самыми непростыми в истории нашего государства, так как пройдут в условиях эпидемии коронавируса. О том, как правительство намерено минимизировать риски, рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, на внеочередном заседании Кабмин утвердил "Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов на фоне пандемии коронавируса". Этот документ предусматривает опрос людей о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всех, кто заходят в помещения для голосования и избиркомов. Кроме того, будет обязательным наличие антисептиков для рук на входе в помещение избирательной комиссии и в самом помещении.

“Будут специально оборудованные места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты; разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее одного метра, и масса других нюансов, - говорит министр. - Избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания. Процедура также прописана. Если у одного из членов избиркома выявят COVID-19, остальные члены комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний”.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Немчиновым читайте по ссылке.

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