kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10830.04

ETH/USD

378.31

LTC/USD

48.09

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Коронавыборы в Украине: какие новинки ждут избирателей во время голосования
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавыборы в Украине: какие новинки ждут избирателей во время голосования

Избирателей будут спрашивать о здоровье и попросят соблюдать правила с разметкой на участках

сегодня, 16:00
Автор:

Елена Волкова

Выборы в Украине, вероятно, станут самыми непростыми в истории нашего государства, так как пройдут в условиях эпидемии коронавируса. О том, как правительство намерено минимизировать риски, рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Коронавыборы в Украине: какие новинки ждут избирателей во время голосования

По его словам, на внеочередном заседании Кабмин утвердил "Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов на фоне пандемии коронавируса". Этот документ предусматривает опрос людей о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всех, кто заходят в помещения для голосования и избиркомов. Кроме того, будет обязательным наличие антисептиков для рук на входе в помещение избирательной комиссии и в самом помещении. 

“Будут специально оборудованные места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты; разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее одного метра, и масса других нюансов, - говорит министр. - Избиратели, которые находятся на самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания. Процедура также прописана. Если у одного из членов избиркома выявят COVID-19, остальные члены комиссии могут продолжать выполнять свои функции при отсутствии симптомов респираторных заболеваний”.

Полную версию эксклюзивного интервью с Олегом Немчиновым читайте по ссылке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!