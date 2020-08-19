Власть боится победы партии Медведчука, поэтому пытается ее запретить, – Кушнир

Перед местными выборами украинские власти будут пытаться сделать все, чтобы не допустить победы "Оппозиционной платформы - За жизнь". В этом уверена политический эксперт Светлана Кушнир. Реальная поддержка партии Виктора Медведчука растет и это невозможно не заметить, сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Шансы на победу в восточных и южных регионах у ОПЗЖ уже сейчас выше, чем у партии власти, утверждает эксперт. Чтобы избежать поражения, противники партии Медведчука могут пойти на любые технологии. По словам Кушнир, первым шагом стала отмена выборов на Донбассе.

Виктор Медведчук. Фото: Пресс-служба ОПЗЖ

"Центральная избирательная комиссия превысила свои полномочия и ограничила в своих конституционных правах более полумиллиона украинских граждан", - считает Кушнир.

При этом, эксперт уверена, что решение ЦВК об отмене выборов является исключительно политическим и вызвано тем, что власть боится победы ОПЗЖ. Также она отметила, что попытки власти запретить партию Медведчука могут демонстрировать ее политическое бессилие перед оппозицией.

"На тех территориях, понятно, побеждает партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", так как они там работают. Это их базовый регион. А то, что сейчас делает власть – это политическая технология и административное давление. Например, в Чернигове побеждает одна партия – запретим ее, во Львове другая – ее тоже запретим. Когда власть не знает, как бороться политическими методами, не может соревноваться со своими оппонентами и вести какой-то конструктивный диалог, то тогда она все запрещает", - добавила Светлана Кушнир.

Ранее Виктор Медведчук сказал о том, что власть могла отменить выборы в 18 громадах Донбасса из-за страха их проиграть.

"Причина заключается в том, что Зеленский и его окружение понимают: они с треском проиграли бы выборы в этих громадах. Чтобы не демонстрировать всей стране запредельный уровень разочарования во власти жителей Донецкой и Луганской областей, Зеленский и его окружение пошли на беспрецедентный шаг ‒ лишили граждан Украины их неотъемлемого конституционного права избирать и быть избранными. Решением Центральной избирательной комиссии такого права были лишены 500 тыс. человек", - отметил политик.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, из-за чего Минздрав может настаивать на отмене местных выборов в Украине 25 октября.

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