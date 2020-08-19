kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.08.2020

BTC/USD

11784.22

ETH/USD

410.86

LTC/USD

62.75

НБУ 19.08.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Власть боится победы партии Медведчука, поэтому пытается ее запретить, – Кушнир
commentss НОВОСТИ Все новости

Власть боится победы партии Медведчука, поэтому пытается ее запретить, – Кушнир

Партия Медведчука на востоке и юге Украины занимает лидирующие позиции, - политический эксперт

сегодня, 12:20
Автор:

Станислав Молчанов

Перед местными выборами украинские власти будут пытаться сделать все, чтобы не допустить победы "Оппозиционной платформы - За жизнь". В этом уверена политический эксперт Светлана Кушнир. Реальная поддержка партии Виктора Медведчука растет и это невозможно не заметить, сказала она в эфире телеканала "112 Украина". 

Шансы на победу в восточных и южных регионах у ОПЗЖ уже сейчас выше, чем у партии власти, утверждает эксперт. Чтобы избежать поражения, противники партии Медведчука могут пойти на любые технологии. По словам Кушнир, первым шагом стала отмена выборов на Донбассе.

Власть боится победы партии Медведчука, поэтому пытается ее запретить, – Кушнир

Виктор Медведчук. Фото: Пресс-служба ОПЗЖ

"Центральная избирательная комиссия превысила свои полномочия и ограничила в своих конституционных правах более полумиллиона украинских граждан", - считает Кушнир.

При этом, эксперт уверена, что решение ЦВК об отмене выборов является исключительно политическим и вызвано тем, что власть боится победы ОПЗЖ. Также она отметила, что попытки власти запретить партию Медведчука могут демонстрировать ее политическое бессилие перед оппозицией.

"На тех территориях, понятно, побеждает партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", так как они там работают. Это их базовый регион. А то, что сейчас делает власть – это политическая технология и административное давление. Например, в Чернигове побеждает одна партия – запретим ее, во Львове другая – ее тоже запретим. Когда власть не знает, как бороться политическими методами, не может соревноваться со своими оппонентами и вести какой-то конструктивный диалог, то тогда она все запрещает", - добавила Светлана Кушнир.

Ранее Виктор Медведчук сказал о том, что власть могла отменить выборы в 18 громадах Донбасса из-за страха их проиграть.

"Причина заключается в том, что Зеленский и его окружение понимают: они с треском проиграли бы выборы в этих громадах. Чтобы не демонстрировать всей стране запредельный уровень разочарования во власти жителей Донецкой и Луганской областей, Зеленский и его окружение пошли на беспрецедентный шаг ‒ лишили граждан Украины их неотъемлемого конституционного права избирать и быть избранными. Решением Центральной избирательной комиссии такого права были лишены 500 тыс. человек", - отметил политик.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, из-за чего Минздрав может настаивать на отмене местных выборов в Украине 25 октября. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!