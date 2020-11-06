Виктор Медведчук: "Местные выборы показали, что необходимо пересмотреть вопрос доверия Верховной Раде"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга в парламенте заявил, что доверие к партии "Слуга народа" и всему составу парламента резко понизилось после местных выборов.

"Президент сказал, что он распустит ВР — ну, наверное, это он пугал представителей своей партии, которые не хотят голосовать. Зная о том, что это голосование (о роспуске Конституционного суда, — ред.) будет нарушением Конституции и норм уголовного законодательства. Правы эти депутаты, которые не хотят голосовать? Абсолютно правы. Прав ли президент, который угрожает? Считаю, что нет. Я думаю, что президент не должен опускаться до угроз. А в отношении роспуска парламента — я считаю, есть все основания, чтобы сегодня, особенно после местных выборов, с учетом того уровня доверия, которое получила партия "Слуга народа", пересмотреть вопрос того, насколько доверяют ВР девятого созыва. И я думаю, что если этот вопрос проанализировать, то мы получим ответ: да, украинский народ считает, что должны быть новые выборы и должна быть избрана новая ВР, которая будет отвечать большинству интересов украинского народа", — заявил парламентарий.

Также он отметил необходимость "разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания (КСУ, — ред.) ряда статей неконституционными".

"Это единственный путь, по которому должна идти власть в правовом государстве. Это единственный выход для ВР — разработать законопроекты с указанием и учетом того, что Конституционный суд ряд принял эти нормы неконституционными. То есть, надо разработать таким образом, чтобы они отвечали Конституции, вынести в зал и принять. Ведь абсолютно никто не выступает против декларирования доходов и расходов чиновников. И в нашей фракции, когда мы поднимали этот вопрос, указывали в своем представлении в Конституционный суд, что нарушаются нормы Конституции, и это надо упразднить. Нарушения Конституции должны быть признаны как таковыми, и эти нормы должны быть приняты в другой редакции без нарушения норм основного закона. Вот и все. То есть, в данной ситуации различного рода обвинения, подозрения или даже оскорбления на этот счет — они нашей партией "Оппозиционная платформа — За жизнь" и фракцией не воспринимаются. Мы не будем голосовать ни за один из этих законов", — заявил Медведчук.

Как ранее сообщали "Комментарии", Виктор Медведчук высказал свое мнение о конфликте между Владимиром Зеленским и КСУ.

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