Медведчук: Законопроекты по КСУ антиконституционны и не могут быть приняты в Раде

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Дмитрий Симоненко
По мнению председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука, законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного Суда Украины является неконституционным. К такому же мнению пришел Медведчук и в отношении законопроекта о восстановлении законодательных норм, которые были признаны КСУ неконституционными. Известно, что вчера этот проект закона был подан и подписан многими фракциями по инициативе председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом Виктор Медведчук заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.
Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Кроме того, отметил Медведчук, эти законопроекты создают основания для привлечения к уголовной ответственности тех, кто будет за них голосовать и поддерживать их.
По мнению парламентария, выход из сложившейся ситуации один: разработать законодательство для восполнения правового пробела в той части, где Конституционный Суд Украины признал эти нормы неконституционными, внести в зал Верховной Рады и принять соответствующее решение, а не принимать законы, из которых один предлагает распустить Конституционный Суд, а другой – возобновить действие отдельных норм закона.
Ранее лидер ОПЗЖ заявил, что решение Конституционного Суда Украины, признавшего незаконной ликвидацию Верховного Суда Украины, останавливает правовой беспредел нынешней власти. По мнению политика, данное решение поставило крест на попытках власти сделать карманным правосудие в Украине.
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