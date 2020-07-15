Избирательный кодекс Украины: какие изменения будут в него внесены

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 16 июля, могут быть внесены изменения в Избирательный кодекс Украины. "Комментарии" узнали у экспертов, что нужно изменить в обязательном порядке.

"Сумма залога должна служить фильтром от выдвижения спойлеров и технических кандидатов"

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что в пакете изменений в Избирательный кодекс поправки можно условно разделить два блока: технический и политический.

"Поскольку кодекс создавался в результате совпадения цепи случайностей, естественно, что там остались вопросы, которые необходимо доработать, – говорит эксперт. – К примеру, рабочая группа усовершенствовала форму бюллетеня, теперь он может стать более понятным для избирателя. Необходимо уменьшить сумму денежного залога, но в то же время она должна служить фильтром от выдвижения спойлеров и технических кандидатов".

Важным Игорь Попов считает разрешить выдвижение кандидатов в члены территориальных комиссий в августе, а не в сентябре.

"Кандидатам нужно дать право одновременного выдвижения на должность мера и депутата местного совета, – продолжает эксперт. – В таком случае, в совет попадут и проигравшие выборы мера сильные кандидаты, которые смогут создать там сильную оппозицию и представить интересы своих избирателей".

Но главные споры, по словам Игоря Попова, будут вестись вокруг политических изменений.

"Есть идея запретить самовыдвижение кандидатов в советах от 10 тысяч избирателей и предоставить монопольное право выдвижения политическим партиям. Это явно противоречит здравой логике и стандартам ОБСЕ, но выгодно всеукраинским парламентским партиям, – поясняет эксперт. – Право ЦИК проводить эксперименты по электронному голосованию принесет больше рисков, чем возможностей. Из-за низкого доверия к выборам использование новых методов лишь уменьшит доверие к результатам выборов".

По мнению эксперта, если бы удалось сбить политические правки и принять технические – это уменьшило бы уровень хаоса в подготовке к выборам. Ведь за оставшиеся недели ЦИК должен еще поменять нормативную базу и провести обучение сотен тысяч членов избиркомов работе по новым правилам.

"Перенос выборов на другой срок не выгоден власти"

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш обращает внимание, что в Избирательном кодексе предусмотрена непривычная для нашей страны и достаточно сложная система открытых партийных списков.

"В ней будет непросто разбираться не только избирателям, но и задействованным во время выборов членам избирательных комиссий, да и самим кандидатам, – считает эксперт. – А это может привести к затягиванию подсчета голосов, скандалам и обвинениям в фальсификации выборов. Поэтому в изменениях в Избирательный кодекс необходимо максимально упростить всё, что возможно, чтобы избирательное законодательство было понятным и доступным для понимания людей без юридического образования".

Кроме того, отмечает Евгений Филиндаш, нормы о высоких денежных залогах практически отсекает от участия в выборах в качестве кандидатов политиков и партии, не находящихся в орбите финансово-промышленных групп, олигархов.

"Что, по сути, является нарушением Конституции о равенстве избирательных прав всех граждан, независимо от их материального положения, – подчеркивает эксперт. – Поэтому, по большому счету, нормы о денежных залогах должны быть вообще отменены".

Относительно сроков проведения местных выборов – Евгений Филиндаш уверен, что они пройдут тогда, когда и должны проходить по Конституции, а именно – 25 октября этого года.

"Их перенос на другой срок не выгоден, прежде всего, власти. "Слуга народа" теряет поддержку избирателей, их рейтинг падает, – поясняет эксперт. – Поэтому для Зеленского и "Слуги Народа" выгодно провести выборы, пока уровень их поддержки не упал еще больше, что неизбежно произойдет в случае продолжения их нынешней политики".

"Конкретные списки сейчас - профанация"

"В Избирательном кодексе на данный момент есть ряд неоднозначных моментов. Их обязательно нужно откорректировать", – уверен политолог Виктор Таран.

Первый, по его словам, связан с избирательной квотой.

"Речь о тех самых открытых списках, которые сейчас – профанация, – отмечает эксперт. – Напомню, что избиратели будут голосовать за партию и за конкретного кандидата. И если кандидат набирает определенные количество голосов, то поднимется по региональному списку партии вверх. В действующем законе предусмотрено, что кандидат должен набрать на 25% от избирательной квоты (количества голосов, достаточных для получения одного мандата в совете – ред.). Набрать столько без соответствующего ресурса за короткой срок избирательной кампании (агитация длиться около месяца) почти нереально. Это сужает круг претендентов. Так что тезис об открытых списках – обман. Нужно опустить квоту примерно до 5%".

Второй момент, по словам Виктора Тарана, связан с риском вмешательства в организацию работы территориальных и участковых комиссий.

"В данный момент Избирательный кодекс наделяет ЦИК расширенным контролирующим полномочиями. Фактически, Центризбирком превращается из координатора процесса в его контролера. А так как в ЦИК – подавляющее количество представителей монобольшинства, есть риск работы в "ручном режиме", возможность вмешиваться в выборы по всей Украине", – поясняет политолог.

И третий опасный момент – прописанная как обязательство партизация советов даже в небольших городах.

"Речь о применении пропорциональной (партийной) системы выборов депутатов в громадах, имеющих 10 тысяч избирателей и более (вместо действующей нормы в 90 тысяч и более избирателей). То есть, сужается возможность для самовыдвижения. А ведь такой принцип – более демократичный, – уверен Виктор Таран. – Партийных отделений на местном уровне фактически нет. Это означает, что политпартии почти везде (кроме разве что областных центров) будут продавать партийную франшизу, делая насильственную партиизацию. Если мы получим парт-советы, то их заполитизированность может привести к массе негативных последствий. Вплоть до роста сепаратистских настроений, особенно на Востоке Украины".

Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс.

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