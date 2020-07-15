Избирательный кодекс Украины: какие изменения будут в него внесены

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Владимир Лавский
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 16 июля, могут быть внесены изменения в Избирательный кодекс Украины. "Комментарии" узнали у экспертов, что нужно изменить в обязательном порядке.
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского
института будущего Игорь Попов считает, что в пакете изменений в Избирательный
кодекс поправки можно условно разделить два блока: технический и политический.
"Поскольку кодекс создавался в результате совпадения цепи
случайностей, естественно, что там остались вопросы, которые необходимо
доработать, – говорит эксперт. – К примеру, рабочая группа усовершенствовала
форму бюллетеня, теперь он может стать более понятным для избирателя.
Необходимо уменьшить сумму денежного залога, но в то же время она должна
служить фильтром от выдвижения спойлеров и технических кандидатов".
Важным Игорь Попов считает разрешить выдвижение кандидатов в
члены территориальных комиссий в августе, а не в сентябре.
"Кандидатам нужно дать право одновременного выдвижения на
должность мера и депутата местного совета, – продолжает эксперт. – В таком
случае, в совет попадут и проигравшие выборы мера сильные кандидаты, которые
смогут создать там сильную оппозицию и представить интересы своих избирателей".
Но главные споры, по словам Игоря Попова, будут вестись
вокруг политических изменений.
"Есть идея запретить самовыдвижение кандидатов в советах от
10 тысяч избирателей и предоставить монопольное право выдвижения политическим
партиям. Это явно противоречит здравой логике и стандартам ОБСЕ, но выгодно
всеукраинским парламентским партиям, – поясняет эксперт. – Право ЦИК проводить
эксперименты по электронному голосованию принесет больше рисков, чем
возможностей. Из-за низкого доверия к выборам использование новых методов лишь
уменьшит доверие к результатам выборов".
По мнению эксперта, если бы удалось сбить политические правки и принять технические – это уменьшило бы уровень хаоса в подготовке к выборам. Ведь за оставшиеся недели ЦИК должен еще поменять нормативную базу и провести обучение сотен тысяч членов избиркомов работе по новым правилам.
Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш обращает внимание, что в Избирательном кодексе предусмотрена непривычная для нашей страны и достаточно сложная система открытых партийных списков.
"В ней будет непросто разбираться не только избирателям, но
и задействованным во время выборов членам избирательных комиссий, да и самим
кандидатам, – считает эксперт. – А это может привести к затягиванию подсчета
голосов, скандалам и обвинениям в фальсификации выборов. Поэтому в изменениях в
Избирательный кодекс необходимо максимально упростить всё, что возможно, чтобы
избирательное законодательство было понятным и доступным для понимания людей
без юридического образования".
Кроме того, отмечает Евгений Филиндаш, нормы о высоких
денежных залогах практически отсекает от участия в выборах в качестве
кандидатов политиков и партии, не находящихся в орбите финансово-промышленных
групп, олигархов.
"Что, по сути, является нарушением Конституции о равенстве
избирательных прав всех граждан, независимо от их материального положения, –
подчеркивает эксперт. – Поэтому, по большому счету, нормы о денежных залогах
должны быть вообще отменены".
Относительно сроков проведения местных выборов – Евгений
Филиндаш уверен, что они пройдут тогда, когда и должны проходить по
Конституции, а именно – 25 октября этого года.
"Их перенос на другой срок не выгоден, прежде всего, власти. "Слуга народа" теряет поддержку избирателей, их рейтинг падает, – поясняет эксперт. – Поэтому для Зеленского и "Слуги Народа" выгодно провести выборы, пока уровень их поддержки не упал еще больше, что неизбежно произойдет в случае продолжения их нынешней политики".
"В Избирательном кодексе на данный момент есть ряд неоднозначных моментов. Их обязательно нужно откорректировать", – уверен политолог Виктор Таран.
Первый, по его словам, связан с избирательной квотой.
"Речь о тех самых открытых списках, которые сейчас –
профанация, – отмечает эксперт. – Напомню, что избиратели будут голосовать за
партию и за конкретного кандидата. И если кандидат набирает определенные
количество голосов, то поднимется по региональному списку партии вверх. В
действующем законе предусмотрено, что кандидат должен набрать на 25% от
избирательной квоты (количества голосов, достаточных для получения одного
мандата в совете – ред.). Набрать столько без соответствующего ресурса за
короткой срок избирательной кампании (агитация длиться около месяца) почти
нереально. Это сужает круг претендентов. Так что тезис об открытых списках –
обман. Нужно опустить квоту примерно до 5%".
Второй момент, по словам Виктора Тарана, связан с риском
вмешательства в организацию работы территориальных и участковых комиссий.
"В данный момент Избирательный кодекс наделяет ЦИК
расширенным контролирующим полномочиями. Фактически, Центризбирком превращается
из координатора процесса в его контролера. А так как в ЦИК – подавляющее
количество представителей монобольшинства, есть риск работы в "ручном режиме",
возможность вмешиваться в выборы по всей Украине", – поясняет политолог.
И третий опасный момент – прописанная как обязательство
партизация советов даже в небольших городах.
"Речь о применении пропорциональной (партийной) системы выборов депутатов в громадах, имеющих 10 тысяч избирателей и более (вместо действующей нормы в 90 тысяч и более избирателей). То есть, сужается возможность для самовыдвижения. А ведь такой принцип – более демократичный, – уверен Виктор Таран. – Партийных отделений на местном уровне фактически нет. Это означает, что политпартии почти везде (кроме разве что областных центров) будут продавать партийную франшизу, делая насильственную партиизацию. Если мы получим парт-советы, то их заполитизированность может привести к массе негативных последствий. Вплоть до роста сепаратистских настроений, особенно на Востоке Украины".
Ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада внесла изменения в Избирательный кодекс.
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