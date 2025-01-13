Вброс про выборы в Украине - ловушка: почему он губителен не только для политиков

Вброс о выборах в Украине – довольно интересная информационная операция. В результате Украина рискует получить общество, потерявшее мотивацию и психологическую готовность вооруженной борьбе. Как передает 13 января портал "Комментарии", об этом заявила бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

Ожидание скорых выборов расслабляет украинцев и мешает воевать. Фото: из открытых источников

По мнению Маляр политические последствия такой операции — преждевременно раскрытые карты ряда игроков, но это не все.

"Состоялся ряд фальстартов и часть политических игроков разоблачили свои намерения, запустив системные кампании. Это сработало как ловушка. Ибо растянутая на полгода и длинная предвыборная кампания с "открытыми картами" может уйти больше в минус чем в плюс", — предупредила она.

Но это частные последствия, а значительно более интересны, по мнению Маляр, последствия психологического влияния этой информации на общество. Они, по ее оценке, оказали губительное влияние на способность Украины воевать.

"Мотивированных бороться стало меньше. Састь людей расслабились и эмоционально уже не вернут себя в "состояние войны", потому что оно слишком травматично. А мотивированные нужны как на фронте, так и в тылу. Тыл обеспечивает фронт. Плюс укореняется иллюзия быстрого завершения войны каким-то чудом, а не военным путем", — отметила она.

Информация о выборах, предупредила Маляр, "очень серьезно искажает реальность". Это влияет не только на ожидания, но и на общественное мнение по многим вопросам. К примеру, люди, которые возвращают общество в жесткую реальность, будут вызывать недоверие – "а это для нас фатально".

Портал "Комментарии" писал, что по информации политического обозревателя Radio NV Юлии Забелиной, бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный будет баллотироваться на выборах президента Украины. Вопрос лишь в том, будет ли он выдвигать собственную политсилу с прицелом на парламентские выборы. Сам Залужный заявлений о своем политическом будущем не делал. Он ограничился высказыванием о том, что сначала Украине необходимо сохранить государственность в войне, "а там посмотрим".

Как передавал портал "Комментарии", Офис президента якобы предлагал Залужному стать спикером в новоизбранной Верховной Раде, если он откажется от участия в президентских выборах. В противном же случае, как намекнули экс-главкому, его будут "прессовать". По мнению политолога Виталия Кулика, такая идея бессмысленна и даже "идиотская", поскольку Залужный в силу своего психологического портрета не сможет возглавлять Раду.