"Идиотская идея": почему Залужный не может быть спикером ВРУ

По информации медиа, Офис президента якобы предлагал бывшему Главнокомандующему ВСУ, послу Украины в Британии Валерию Залужному стать спикером в новоизбранной Верховной Раде, если он откажется от участия в президентских выборах.

Залужный не сможет возглавлять парламент. Фото из открытых источников

По мнению политолога Виталия Кулика, такая идея бессмысленна, поскольку Залужный не сможет возглавлять Раду.

"Самая идиотская идея, которая только может быть, — предложить Залужному быть спикером. По-моему, это значит не учитывать психологический портрет Залужного как спикера. В разных созывах Верховной Рады всегда были "директора" депутатских групп, "кошельки" и "командиры" , которые обеспечивали порядок голосования. Но для их координации нужен опытный политик, умеющий играть. в эту игру. Надо быть мастером высокого уровня для того, чтобы "разруливать" в ручном режиме и обеспечить результативное голосование. Це не про Залужного", — резюмував Віталій Кулик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захват врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", — рассказал он.