В Слуге народа рассказали, почему не верят в победу на выборах мэра Киева

Фото: Павло Гончар/ZUMA/ТАСС

"Слуга народа" до сих пор не имеет плана, как победить на выборах мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в эфире канала "112" заявил нардеп из президентской политсилы Александр Дубинский. Противостоять нынешнему городскому голове на местных выборах в столице будет Ирина Верещук. Но в ее победу коллега по партии пока не верит.

Именно Ирина Верещук на прошлой неделе обошла четырех своих однопартийцев на праймериз "Слуги народа". К слову, среди них был и сам Александр Дубинский. Кроме него в команде проигравших оказались нардепы Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура. Дубинский уверен, что отбор в кандидаты на пост мэра Киева провели нечестно, а сами праймериз назвал "фейковыми".

"Не было конкуренции программ, позиций и взглядов кандидатов. Вместо этого показали четырехминутные выступления, а затем моментальный результат после голосования", - говорит Дубинский.

На этом явная подготовка к местным выборам в Киеве закончилась, возмущается депутат. "Слуга народа", говорит, никак себя не проявляет. А если там хотят победить Кличко, то действовать нужно уже сейчас.

"Я в корни не согласен с той риторикой побежденных, которой мы следуем в последнее время. Мол, можем побороться за второе место. Прийти с таким уровнем поддержки и такими возможностями, иметь около года, чтобы найти достойного кандидата, и так бездарно все это спустить - это еще постараться нужно", - сказал народный депутат.

Напомним, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский предложил Ирине Верещук и Виталию Кличко устроить публичные дебаты.

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