В Слуге народа рассказали, как Зеленский выбирает кандидатов в мэры

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проводит собеседования с каждым потенциальным кандидатом в мэры областных центров, которые хотят пойти на местные выборы от "Слуги народа". Об этом журналистам УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Окончательно в "Слуге народа" с кандидатами еще не определились и ищут людей, которые могут составить реальную конкуренцию другим претендентам на пост мэра.

"Я думаю, что не острой борьбы не может быть априори, всюду будет борьба. Конечно, мы абсолютно в каждом областном населенном пункте, в городах областного значения, важных для нас, делали социологию. Понимаем какие стартовые условия. Говорят, что мы провели праймериз только в столице. На самом деле такие мини-праймериз проходят в каждом областном центре", - сказала Кравчук.

По ее словам, кроме проверки стартовых условий кандидатов, они проходили проверку на добродетель.

"Однозначно все проходят собеседование у Президента, именно кандидаты в мэры областных центров. Это логично, потому что это партия Президента, и когда Зеленский дает частичку своего имени, то надо как-то пройти верификацию довольно серьезную", - добавила Кравчук.

Напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет народный депутат Ирина Верещук.

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