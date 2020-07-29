kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.07.2020

BTC/USD

11080.73

ETH/USD

323.94

LTC/USD

56.04

НБУ 29.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В Слуге народа рассказали, как Зеленский выбирает кандидатов в мэры
commentss НОВОСТИ Все новости

В Слуге народа рассказали, как Зеленский выбирает кандидатов в мэры

Каждый из кандидатов в мэры крупнейших украинских городов должен будет пройти собеседование у президента Зеленского, - нардеп

сегодня, 11:00
Автор:

Виолетта Комаровская
В Слуге народа рассказали, как Зеленский выбирает кандидатов в мэры

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский проводит собеседования с каждым потенциальным кандидатом в мэры областных центров, которые хотят пойти на местные выборы от "Слуги народа". Об этом журналистам УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Окончательно в "Слуге народа" с кандидатами еще не определились и ищут людей, которые могут составить реальную конкуренцию другим претендентам на пост мэра. 

"Я думаю, что не острой борьбы не может быть априори, всюду будет борьба. Конечно, мы абсолютно в каждом областном населенном пункте, в городах областного значения, важных для нас, делали социологию. Понимаем какие стартовые условия. Говорят, что мы провели праймериз только в столице. На самом деле такие мини-праймериз проходят в каждом областном центре", - сказала Кравчук.

По ее словам, кроме проверки стартовых условий кандидатов, они проходили проверку на добродетель.

"Однозначно все проходят собеседование у Президента, именно кандидаты в мэры областных центров. Это логично, потому что это партия Президента, и когда Зеленский дает частичку своего имени, то надо как-то пройти верификацию довольно серьезную", - добавила Кравчук.

Напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что кандидатом от "Слуги народа" на киевских выборах будет народный депутат Ирина Верещук.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!