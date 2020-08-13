В "Слуге народа" признались, почему опасаются шоумена Притулу

Сергей Притула

Шоумен Сергей Притула на выборах мэра Киева может помешать кандидату от "Слуги народа" вырваться в лидеры. В этому убежден народный депутат Александр Дубинский, о чем рассказал в эфире канала "Наш".

Сергей Притула за кресло мэра Киева собирается побороться как представитель партии "Голос". О своих намерениях он несколько дней тому заявил официально. В "Слуге народа" уверены - это может пошатнуть позиции их кандидата - Ирины Верещук. Вместе с тем нардеп Алексанр Дубинский уверен, что именно для этого Притулу и выбрали в кандидаты. Мол, ему отвели роль технического кандидата.

"У общества все еще есть запрос на разные новые лица, в частности, шоуменов. Ну а, как известно, спрос рождает предложение. Я считаю, что Притула станет технологическим кандидатом для нынешнего мэра Кличка. Такая тактика помогает размывать голоса", - объяснил Дубинский.

Также политик добавил, что у Ирины Верещук появятся шансы на победу только в том случае, если избирательная кампания "Слуги народа" будет жесткой и яркой.

"Меня нет в киевском штабе и я не знаю, что готовит Ирина Верещук. Но я атакую Кличко, чтобы забрать у него рейтинг и показать, что он коррупционер. Притула же пока идет впереди Верещук. Чтобы так не произошло, в октябре нужна интересная и жесткая кампания", - сказал нардеп.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, при каких условиях состоятся выборы на линии соприкосновения на Донбассе.

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