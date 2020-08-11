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Стало известно, пойдет ли Сергей Притула в мэры Киева

Инсайдеры говорят, что Притула расскажет об участии в выборах в мэры Киева сегодня после 15:00

11 августа 2020, 14:19
Автор:

Елена Волкова
Стало известно, пойдет ли Сергей Притула в мэры Киева

pravda.com.ua

В ближайшее время партия “Голос” объявит своего кандидата на выборах в мэры Киева. Инсайдеры Телеграмм-канала PavlovskyNews в этой политсиле говорят, что этим человеком станет шоумен, телеведущий и актер Сергей Притула.

 

“Выдвижение, скорее всего, произойдет сегодня после 15:00 во время форума политсилы. Однако наш собеседник из партии "Голос" рекомендовал дождаться заявления самого потенциального кандидата, которое состоится в ближайшее время”, - пишет  PavlovskyNews.

Отметим, что сегодня глава партии "Голос" Кира Рудык опубликовала в своем “Фейсбук” фото с Сергеем Притулой, который, по всей видимости, таки составит конкуренцию действующему мэру Виталию Кличко.


Напомним, шоумен и политик Сергей Притула уверен, что в украинском обществе толстый политик - оправданный стереотип.


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