В Раде заинтриговали новым заявлением о выборах: когда ждать

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Кравцев Сергей
В последнее время участились разговоры о выборах в Украине. Вот только даты нового волеизъявления в Украине, которые сейчас называются, не имеют ничего общего с действительностью. Пока что все это политическая игра. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Представитель правящей партии "Слуга народа" рекомендовал "коллегам, которые даты называют, взвешенно их называть, потому что сейчас мы понимаем, что озвучивание любых таких дат — пальцем в небо, не основываясь ни на каких пониманиях относительно будущего".
По его мнению, все это политическая игра на публику, которая на "руку стране-агрессору".
По его словам, есть принципиальные вещи: "Выборы могут быть в течение полугода после правового режима военного положения, точнее — не раньше". Корниенко заявил, что подготовка выборов требует времени для подготовки.
Читайте также на портале "Комментарии" - выборы в Украине не могут проводиться, пока действует военное положение.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя заявление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко о том, что выборы могут пройти в конце октября этого года.
Он также напомнил о договоренности лидеров парламентских фракций и групп о проведении выборов не ранее чем через 6 месяцев после отмены военного положения.
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