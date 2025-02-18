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В Раде заинтриговали новым заявлением о выборах: когда ждать

Александр Корниенко считает разговоры о выборах политической игрой на публику, которая на "руку стране-агрессору"

18 февраля 2025, 15:41
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Кравцев Сергей

В последнее время участились разговоры о выборах в Украине. Вот только даты нового волеизъявления в Украине, которые сейчас называются, не имеют ничего общего с действительностью. Пока что все это политическая игра. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

В Раде заинтриговали новым заявлением о выборах: когда ждать

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"Даты можно разные называть. Но, если говорить слово "сахар" или "шоколад", то во рту слаще не будет от этого", — сказал политик в ответ на вопрос ведущего о том, что неназванные лица озвучивают дату 26 октября 2025 года.

Представитель правящей партии "Слуга народа" рекомендовал "коллегам, которые даты называют, взвешенно их называть, потому что сейчас мы понимаем, что озвучивание любых таких дат — пальцем в небо, не основываясь ни на каких пониманиях относительно будущего".

По его мнению, все это политическая игра на публику, которая на "руку стране-агрессору".

"Нет никаких сейчас дат утвержденных, 26 января, октября, сентября, марта, неважно", — сказал Корниенко.

По его словам, есть принципиальные вещи: "Выборы могут быть в течение полугода после правового режима военного положения, точнее — не раньше". Корниенко заявил, что подготовка выборов требует времени для подготовки.

Читайте также на портале "Комментарии" - выборы в Украине не могут проводиться, пока действует военное положение.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя заявление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко о том, что выборы могут пройти в конце октября этого года.

Он также напомнил о договоренности лидеров парламентских фракций и групп о проведении выборов не ранее чем через 6 месяцев после отмены военного положения.




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