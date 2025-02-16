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У Зеленского рассказали, когда ожидать выборов

В «Слуге народа» напомнили о договоренности о выборах

16 февраля 2025, 22:18
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Марьян Ощановский

Выборы в Украине не могут проводиться, пока действует военное положение.

У Зеленского рассказали, когда ожидать выборов

Арахамия сказал, когда возможны выборы. Фото из открытых источников

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя заявление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко о том, что выборы могут пройти в конце октября этого года.

Он также напомнил о договоренности лидеров парламентских фракций и групп о проведении выборов не ранее чем через 6 месяцев после отмены военного положения.

"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не в первый раз за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключают соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через 6 месяцев после окончания военного положения", — написал Давид Арахамия.

Как известно, ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся 26 октября 2025 года. Отвечая на вопрос, когда в Украине могут пройти выборы, Порошенко сказал: "Запишите: 26 октября этого года". Пятый президент заявил, что знает о дате выборов из источников в Офисе президента и правоохранительных органах, а также источников в полиграфкомбинате "Украина", который сейчас прорабатывает нужное количество бюллетеней.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Также 17 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и РФ по переговорам о завершении войны в Украине. Американская делегация во главе с Марко Рубио уже отправилась в Саудовскую Аравию.



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Источник: https://t.me/David_Arakhamia/394
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