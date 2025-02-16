У Зеленского рассказали, когда ожидать выборов

Выборы в Украине не могут проводиться, пока действует военное положение.

Арахамия сказал, когда возможны выборы. Фото из открытых источников

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя заявление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко о том, что выборы могут пройти в конце октября этого года.

Он также напомнил о договоренности лидеров парламентских фракций и групп о проведении выборов не ранее чем через 6 месяцев после отмены военного положения.

"Вижу снова пошли какие-то разговоры о выборах. Не в первый раз за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках Диалога Жана Моне лидеры всех фракций и групп заключают соглашения, что выборы состоятся не раньше, чем через 6 месяцев после окончания военного положения", — написал Давид Арахамия.

Как известно, ранее лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся 26 октября 2025 года. Отвечая на вопрос, когда в Украине могут пройти выборы, Порошенко сказал: "Запишите: 26 октября этого года". Пятый президент заявил, что знает о дате выборов из источников в Офисе президента и правоохранительных органах, а также источников в полиграфкомбинате "Украина", который сейчас прорабатывает нужное количество бюллетеней.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Также 17 февраля в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и РФ по переговорам о завершении войны в Украине. Американская делегация во главе с Марко Рубио уже отправилась в Саудовскую Аравию.