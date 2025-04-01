В Раде ответили, действительно ли уже стартовала подготовка к выборам

Издание Economist выдало резонансный материал о якобы тайном совещании на Банковой, и негласном старте избирательной кампании в Украине. Но на самом деле то, что изложено в журналистском материале далеко от действительности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Суспильному" озвучил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото из открытых источников

Глава монобольшинства отметил, что не участвовал в таком совещании и заявил, что такого совещания "не было вообще".

"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Парламентские партии и группы согласились, что выборы должны пройти через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась", — подчеркнул Давид Арахамия.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы в Украине могут провести летом 2025 года, об этом написало издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок.

Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля.

В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Издание отмечает, что 5 мая должно состояться голосование в парламенте за продление военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена военного положения является первым этапом для запуска избирательного процесса в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – КМИС выяснил, готовы ли украинцы идти на выборы во время перемирия.



