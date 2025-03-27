КМИС выяснил, готовы ли украинцы идти на выборы во время перемирия

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Кравцев Сергей
Большинство опросов разных социологических групп подтверждают, что украинцы против выборов во время войны. Но сейчас активно обсуждается вопрос возможного перемирия, прекращения огня и проведения выборов в этот период. Социологи КМИС поинтересовались у украинцев, как они относятся к проведению выборов в условиях перемирия.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
В итоге выяснилось, что в случае временного перемирия без гарантий безопасности 77% высказываются против выборов и выбирают вариант, что выборы должны быть только "после получения гарантий безопасности или окончательного мирного соглашения и полного завершения войны".
При этом 8% ответили, что в таких условиях следует проводить выборы, а 11% ответили, что выборы надо проводить прямо сейчас, даже не дожидаясь перемирия.
То есть в целом 19% наших соотечественников поддерживают проведение выборов сейчас или в случае перемирия даже без гарантий безопасности.
Даже при варианте перемирия с гарантиями безопасности абсолютное большинство — 78% — против проведения выборов и говорят, что выборы должны быть после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.
В целом 19% поддерживают проведение выборов (после перемирия с гарантиями безопасности или даже прямо сейчас).
Как пояснил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, можно не сомневаться, что у украинцев есть накопленные вопросы к власти и обоснованная критика отдельных действий и решений. Также можно не сомневаться, что украинцы хотели бы перезагрузки и хотели бы видеть новые компетентные лица на ответственных должностях, добавил он.
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