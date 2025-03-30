logo

BTC/USD

81688.69

ETH/USD

1808.05

LTC/USD

85.53

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский готовится к выборам: подробности The Economist
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский готовится к выборам: подробности The Economist

В Офисе президента планируют провести выборы в кратчайшие сроки

30 марта 2025, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Выборы в Украине могут провести летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Зеленский готовится к выборам: подробности The Economist

Зеленский не против выборов. Фото из открытых источников

Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок.

Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля.

В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Издание отмечает, что 5 мая должно состояться голосование в парламенте за продление военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена военного положения является первым этапом для запуска избирательного процесса в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/europe/2025/03/30/zelensky-trump-and-putin-may-all-have-u-turned-on-elections-in-ukraine
Теги:

Новости

Все новости