Выборы в Украине могут провести летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники.

Зеленский не против выборов. Фото из открытых источников

Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок.

Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля.

В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Издание отмечает, что 5 мая должно состояться голосование в парламенте за продление военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена военного положения является первым этапом для запуска избирательного процесса в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не подпишет новый проект соглашения о полезных ископаемых в варианте, предложенном США, сообщил изданию The Washington Post украинский чиновник на условиях анонимности. Другой украинский высокопоставленный чиновник рассказал, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".