В полиции назвали наиболее распространенные нарушения на выборах 28 марта

Сегодня, 28 марта, в Украине состоялись промежуточные и повторные выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, во время которых сотрудник полиции зафиксировали 39 сообщений о нарушениях избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).



Выборы. Фото из открытых источников

Сообщается, что больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области — 21 и в Донецкой области — 13. Там сегодня происходили промежуточные выборы народных депутатов Украины. Большинство нарушений касались незаконной агитации — 12, подкупа избирателей — 5, фальсификации избирательных документов — 5, незаконных опросов — 2, фотографирование избирательного бюллетеня — 1, своз избирателей — 1, уничтожения агитационных материалов — 1, попытки выноса избирательного бюллетеня — 1, уничтожение избирательного бюллетеня — 1 и препятствование работе избирательной комиссии — 1.

Кроме того, по одному сообщению о нарушениях во время избирательного процесса поступили из Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областей. В то же время в Донецкой области начато два уголовных производства по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

В МВД также сообщили, что в целом сегодняшние выборы прошли без жестких нарушений закона. Процесс подсчета голосов начался вовремя.

Ранее стало известно, что гражданская сеть ОПОРА обнародовала заявление и промежуточный отчет по выборам в 2-х одномандатных округах (87 и 50), где в это воскресенье состоится голосование. Наибольший резонанс вызвало подыгрывание Офисом президента кандидату в округе №87 (Ивано-Франковская область) Василию Вирастюку, выдвинутом партией "Слуга народа". "Комментарии" спросили экспертов, можно расценивать действия президента Владимира Зеленского как злоупотребление полномочиями и поможет ли это Вирастюку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!