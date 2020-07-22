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В Украине продлят адаптивный карантин

Адаптивный карантин продлится до 31 августа

сегодня, 14:01
Автор:

Владимир Лавский
В Украине продлят адаптивный карантин

В среду, 22 июля, во время заседание Кабинета министров Украины было принято решение внести в повестку дня решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 

По словам Шмыгаля, адаптивный карантин доказал свою эффективность в борьбе с эпидемией коронавируса. 

Как ранее сообщали "Комментарии", ВОЗ призывает усилить карантин в Украине

Ограничения должны быть намного жестче в тех регионах, где сейчас фиксируют больше всего новых случаев коронавируса, считает руководитель представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. 

На национальном уровне к ослаблению карантинных ограничений Украина уже готова, уверен глава представительства ВОЗ. Но снимать их повсеместно - нельзя. 

"Я посмотрел статистику. Половина всех случаев сконцентрирована в таких районах, как Львовская область и Львов, Закарпатье, Черновцы, Ровно. Получается, что на национальном уровне ослабить карантин следует. В то же время, в таких регионах ограничительные меры необходимо, наоборот, усилить", - говорит Хабихт.

Адаптивный карантин - именно то, что сейчас необходимо Украине, уверены в ВОЗ. Усиление карантина на местном уровне поможет остановить столь интенсивное появление новых случаев COVID-19. 

Но даже там, где случаев инфицирования не так много, после ослабления карантина нельзя пускать ситуацию на самотек. 

"Мы ведь уже видели опыт других стран, когда ситуация выходила из-под контроля, и приходилось возвращаться к более суровым ограничениям", - объяснил представитель ВОЗ.



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