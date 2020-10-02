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Главная Новости Политика выборы В Минздраве ответили, есть ли угроза переноса выборов из-за COVID-19
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В Минздраве ответили, есть ли угроза переноса выборов из-за COVID-19

Минздрав назвал единственное условие для переноса местных выборов

сегодня, 16:35
Автор:

Таисия Ерохина

Пик коронавирусной эпидемии не помешает проведению местных выборов в Украине в этом году, поскольку для отмены голосования существует только один повод. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола на тему "Местные выборы 2020 и COVID-19", пишет УНИАН.

В Минздраве ответили, есть ли угроза переноса выборов из-за COVID-19

Так представитель Министерства здравоохранения прокомментировал слухи о возможном перенесении выборов из-за резкого увеличения больных COVID-19.

"Выборы могут быть перенесены только тогда, когда будет введено в стране чрезвычайное положение, — пояснил Ляшко. — В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемическими нормами, которые утвердил Кабинет министров Украины".

Как сообщалось ранее, в этом году школьные каникулы в Украине могут быть перенесены из-за проведения в октябре местных выборов.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся уже совсем скоро, 25 октября. Какие конфигурации мы можем увидеть на местах после выборов, а также кто, с кем и при каком раскладе может создавать коалиции — на эти и многие другие вопросы ответили политические эксперты.


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