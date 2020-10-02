В Минздраве ответили, есть ли угроза переноса выборов из-за COVID-19

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Таисия Ерохина
Пик
коронавирусной эпидемии не помешает проведению местных
выборов в Украине в этом году, поскольку для отмены голосования существует
только один повод. Об этом заявил главный государственный санитарный врач
Украины Виктор Ляшко во время круглого стола на тему "Местные выборы 2020 и
COVID-19", пишет
УНИАН.
Так представитель
Министерства здравоохранения прокомментировал слухи о возможном перенесении
выборов из-за резкого увеличения больных COVID-19.
Как сообщалось
ранее, в
этом году школьные
каникулы в Украине могут быть перенесены из-за проведения в октябре местных
выборов.
Напомним, местные
выборы в Украине состоятся
уже совсем скоро, 25 октября. Какие конфигурации мы можем увидеть на местах
после выборов, а также кто, с кем и при каком раскладе может создавать коалиции
— на эти и многие другие вопросы ответили политические эксперты.
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