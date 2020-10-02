Игры политиков и новые союзы: что ждет Украину после местных выборов

Уже совсем скоро, 25 октября, в Украине состоятся местные выборы. Какие конфигурации мы можем увидеть на местах после выборов, а также кто, с кем и при каком раскладе может создавать коалиции — на эти и многие другие вопросы ответили политические эксперты.

“Процесс скупки”

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что следует учитывать два фактора.

"Первый: "Слуги" – это не политическая партия, это имитация, как и большинство из того, что они делают. Там нет никакой идеологии, кроме условной преданности Владимиру Зеленскому", – поясняет аналитик.

Поэтому, подчеркивает Александр Кочетков, на местах от "Слуг" баллотируются кто угодно, из любых политических лагерей. В Днепре, например, на мэра от "Слуг" идет действующий депутат из фракции Петра Порошенко.

"Второй фактор: с выборами у партии власти явно не складывается, – продолжает эксперт. – В ряде областей она не будет наиболее многочисленной. И чтобы не остаться за бортом, ее представители будут входить в любые коалиции".

По словам Александра Кочеткова, в большинстве областей тандем может составить ОПЗЖ, идущая на скверный для страны, но отличный для себя результат. С ней будут блокироваться "За майбутне" и "Наш край" в областях, где пройдут.

"А затем, при необходимости, местная власть станет докупать те фракции, которые будут необходимы для большинства. Такой процесс скупки на местах начался еще до выборов", – подчеркивает политтехолог.

Сценарии

Преподаватель Киевского национального университета им. Шевченко, политолог, Петр Олещук предполагает, что в новых местных советах системообразующей для коалиций будет партия "Слуга народа" (СН).

"Во-первых, данная политическая сила имеет сейчас наивысший рейтинг. Во-вторых, она имеет среди других политических сил наибольшие шансы попасть практически во все местные советы. В-третьих, местные элиты, очевидно, будут вынуждены учитывать позиции государственного центра, поскольку успешность реализации ими своей политики зависит (в том числе) и от успешности взаимодействия с Киевом", – аргументирует политолог.

Потому, подчеркивает Петр Олещук, большинство при участии СН, а также локальных политических проектов, ориентированных на местные элиты — наиболее вероятный сценарий, который удовлетворит всех.

"Несмотря на радикализм риторики "местных элит" перед выборами, на практике они совсем не заинтересованы в эскалации отношений с центральной властью, – говорит политолог. – Конечно, возможны и какие-то объединения при участии представителей парламентских партий. Но не думаю, что это будет чем-то массовым. Партии парламентской оппозиции демонстрируют очень сильную региональную привязку. Во многих местных советах их просто не будет. К тому же, союз на уровне местного совета может негативно влиять на имидж партии в целом. Потому влияние парламентских партий, кроме СН, будет ограничено".

Неоднородная раскладка

На местах мы увидим неоднородную раскладку, считает политический эксперт Дмитрий Гаврилюк.

"Думаю, что на юге и востоке страны топ-3 будет выглядеть так: ОПЗЖ, СН и "Европейская Солидарность" (ЕС). В этих регионах в областных центрах типа Харькова, Одессы, Днепра могут иметь вес партийные образования нынешних мэров. Не исключаю гибридных союзов в этих регионах "слуги" и ОПЗЖ, или ОПЗЖ и мэрские партии", – говорит Дмитрий Гаврилюк.

На западе же, по мнению политэксперта, первенство будут делить ЕС и СН, как ни странно.

"Силу популизма и "усталости от войны" партии и кандидаты мира будут юзать по полной, – прогнозирует Дмитрий Гаврилюк. – А если этот подход смешать с короткой электоральной памятью и хроническим абсентеизм (уклонение от участия в выборах, от посещения собраний и т. д.) и апатией избирателей касательно своей гражданской силы, то не исключаю, что в западном регионов мы увидим политические микро-войны между "слугами" и ЕС. Не думаю, что последние пойдут на союзы с "Батькивщиной", ОПЗЖ или СН. Возможно, ЕС будет кооперироваться с "Голосом", "Свободой", местными националистическими партиями".

Напомним, местные выборы должны стать глотком свежего воздуха для украинцев, которые заждались хоть каких-то изменений в своих населенных пунктах. "Комментарии" же решили узнать подробнее, чего именно ждут избиратели.

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