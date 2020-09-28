Местные выборы в Украине: чего хотят избиратели

Исследования, посвященные намеченным на 25 октября местным выборам в Украине, демонстрируют снижение доверия к всеукраинским партиям и рост к региональным проектам. При этом основные запросы избирателей, в сравнении с предыдущими кампаниями, существенно не изменились. Но есть и ряд интересных тенденций. Вопрос лишь в том, сумеют ли под них подстроиться политические игроки разного калибра.

Местные выборы 2020: что в приоритете у электората

В разгар кампания по выборам в местные советы партии устроили ярмарку обещаний в стиле "всё исправить и наладить, стать настоящими хозяевами у себя в городах и ОТГ, навести порядок и сделать жизнь жителей чудесной". Вот только ожидания избирателей немного отличаются от предлагаемого меню обещаний, отмечает руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых.

Понятно, что в каждом регионе и даже в каждом конкретном населенном пункте – своя специфика. И всё же некие общие приоритеты есть. Среди них:

– тарифы на жилищно-коммунальные услуги (по мнению граждан явно завышенные, учитывая плохое качество работы ЖК-служб);

– создание рабочих мест (более чем актуальная тема на фоне коронакризиса);

– качество и стоимость медобслуживания (эта больная тема лишь усугубилась с приходом пандемии COVID-19);

– борьба с коррупцией местных властей (при этом на такие случаи граждане готовы закрывать глаза, если в городе благоприятная социально-экономическая обстановка).

Среди менее топовых, но важных для граждан тем – соцзащита незащищенных слоев; работа полиции; ремонт и строительство дорог + работа общественного транспорта; работа дошкольных, школьных образовательных учреждений.

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко, который лично проводит фокус-группы, подчеркивает, что в желаниях жителей Запада и Востока кардинальных различий нет.

"Харьковский избиратель по своим запросам во многом похож на львовского, – отмечает эксперт. – У больших городов есть локальные проблемы, связанные с их урбанистикой: общественный транспорт, дороги, рабочие места, дворы, внутридворовые пространства, коммуникации (холодая и горячая вода), неравномерно распределенные садики и школы (в новых микрорайонах их не хватает). У маленьких городков есть проблема: как добраться в райцентр или облцентр. Существуют некие моменты, связанные с национальной повесткой дня (разное отношение к ЕС и РФ, к войне, к религии, к реформам – проводимым или непроводимым действующей и прошлой центральной властью). Но люди понимают, что местные выборы – это не столько о национальной повестке дня, сколько о локальной проблематике – дворы, детские площадки, коммуналка и так далее".

Давайте пройдемся по каждой из топовых проблематик.

Местные выборы 2020: проблема рабочих мест

По словам Андрея Еременко, в связи с коронакризисом запрос на рабочие места есть везде.

"Но если в облцентрах, в города-миллионниках речь идет о рабочих местах с достойной зарплатой и комфортными условиями труда, то в небольших городах – о работе как таковой, – подчеркивает эксперт. – Ведь отсутствие рабочих мест означает вымирание маленьких населенных пунктов. Люди уезжают оттуда искать работу в облцентр, в Европу. И когда-то процветающий городок превращается в медленно умирающий, в место жительства пенсионеров".

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых также отмечает общий запрос украинцев на работу. Для некоторых – хоть какую-то. Для других – с достойной оплатой.

"Мечты и сказки о новых 500 000 рабочих мест осталось лежать в ящичке до следующих выборов, – говорит Олег Вострых. – Когда это обещание вытянет очередной политик, отряхнет и, подняв над собой, понесет как флаг, заманивая доверчивых избирателей. В глубинке страны, кроме своего поля и реализации продукции, на нем выращенной, особо делать нечего. Если ты не отдал свою землю, конечно, в аренду одному из нынешних латифундистов".

Местные выборы 2020: комфорт и транспорт

В больших городах есть запрос на комфортное пространство: хороший парк, велодорожку, детские площадки. При этом в большинстве населенных пунктов деньги, остающиеся на местах благодаря децентрализации, стали тратить именно на это. Ведь куда дешевле улучшить парк, поставить дополнительные фонарные столбы, чем поменять канализацию, отмечает Андрей Еременко.

"Новые лавочки, фонтаны, скверики – этот запрос властями реализовывается. И везде на фокус-группах говорят: наш городской голова молодец, потому что заасфальтировал двор, построил детские площадки и так далее, – говорит основатель социологической компании Active Group. – В селах акцент сделан на ремонте школ. Раньше, бывало, заезжаешь в село – вокруг депресняк, но дорогая красивая церковь. Теперь к ней прибавилась еще обновленная, с веселой расцветкой школа. И это вселяет веру в будущее, в то, что не всё потеряно... Новые тротуар и небольшой парк также вселяют надежду на то, что мы как-то проживем".

А вот с транспортом всё сложнее. Не хватает общественного, не хватает междугороднего… За тему транспорта цепляется другая – дорожная.

"Ужасное состояние дорог внутри областей. До областного центра дороги, в принципе есть. Или ремонтируются в рамках "Большой стройки" – вместо подготовки больниц для борьбы с ковидом, вместо нормального финансирования врачей. А вот внутри областей дороги отсутствуют практически везде, — говорит Олег Вострых. – А ведь если есть дорога, то село живет. Если ее нет, то оно начинает быстро умирать и пустеть".

Местные выборы 2020: больная медицина

Дорожно-транспортная проблематика тесно увязана с медицинской. Олег Вострых отмечает: "Реформа системы здравоохранения привела к тому, что села и поселки, расположенные вдали от райцентров, остались один на один с больными. К тому же – ужасные дороги до ближайшей больницы. Довезти роженицу или человека с инфарктом по таким дорогам до места, где им помогут – нереально".

Андрей Ермак согласен с тем, что медицина – больная тема. О ней говорят практически на всех фокус-группах.

"Ругают реформы, ругают давно уже не министра Супрун. Проблема с узкими специалистами, к которым сложно попасть. Плюс – платные или квазиплатные (взносы, закупка тех или иных материалов) услуги, – перечисляет эксперт жалобы людей. – В маленьких населенных пунктах закрываются поликлиники. К узкому специалисту – кардиологу, неврологу – нужно ехать в другой город, порой за сотни километров. А маршрутка либо не ходит, либо ходит по такому дурацкому графику, что попасть на прием фактически невозможно. Свои машины есть не у всех, а платить за поездку на такси может не каждый. Вот и получается, что без нормального общественного транспорта маленькие городки не могут получить нормальное медицинское обеспечение".

Местные выборы 2020: фактор коррупции

Основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко обращает внимание на интересный фактор.

"В том, что местный мэр коррумпирован – сомнений нет нигде. По умолчанию. Нигде, ни на одной фокус-группе не считают, что он настолько "странный", что не замешан в коррупции. Вопрос лишь в том, делает ли он при этом достаточно и для города, а не только для себя", – отмечает эксперт.

По его словам, градоначальника Харькова Геннадия Кернеса местные жители называют наперсточником. Мэра Львова Андрея Садового – Андрей Доля (потому что везде хочет свою долю) И так далее…

"Сама яркая – черниговская история, – продолжает Андрей Еременко. – У мэра Владислава Атрошенко рейтинг превышает 50%. Все уверены, что у него есть асфальтовый завод, и поэтому в городе отремонтированы все дороги".

Ни у кого нет сомнений, подчеркивает эксперт, что немалая часть денег остается в кармане мэра и его подельников. Но люди видят появление дороги и нормально воспринимают коррупцию. Типа: "Раньше воровали и вообще ничего не делали. А сейчас хоть что-то есть. Если бы что-то по медицине “завел”, он бы воровал, но у нас бы еще и медицина появилась".

Местные выборы 2020: что предлагают кандидаты

И вот в эту "вотчину" местных элит пытаются сейчас вклиниться партии национального типа. Со своими лозунгами, повестками, "хотелками" и "заманухами". При этом из партий, представленных в парламенте, разве что у "Батькивщины" есть разветвленная сеть на местах по всей Украины. У "Слуги народа" (СН) и "Голоса" с этим всё плохо. А "Европейская солидарность" (ЕС) и "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) рассчитывают на западный и юго-восточный электорат соответственно. При этом именно две последние силы делают ставку на национальные лозунги, а не на региональные проблемы, что говорит о явном прицеле на парламентские выборы. Возможно – досрочные.

"Действительно, ЕС и ОПЗЖ играют на национальной повестке дня. Остальные парламентские политсилы строят локальные кампании, – говорит Андрей Еременко. – Правда, что именно строит "Слуга народа" – подозреваю, не знают сами "слуги". Они быстро набирают штабы, но там очень разные, очень странные люди. Есть пробивные классные ребята, а есть ужас, на который и смотреть не хочется. Смесь бульдога с носорогом".

По мнению Олега Вострых, на фоне недоверия граждан к политикам и партиям, политсилам приходится распихивать своих выдвиженцев в разные списки от разных партий. Чтобы потом в местных советах создать большинство.

"Но самое главное, большинство населения собирается продать свой голос. И подороже. И желательно сразу трем-пяти партиям. А потом — хоть потоп. Польша, Германия, Италия… На заработки. А что будет тут, в родном городишке или селе — не имеет значения. Вот это пугает больше всего. Еще немного такого управления страной, и эта страна останется без своих граждан", – уверен Олег Вострых.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что раньше местные выборы воспринимались обществом как проекция общенациональных. Деньги на регионы приходилось выбивать в Киеве, о какой-то самостоятельности речь не шла. Политические страсти бушевали только изредка, в крупных городах, где сходились не столько политические, сколько личные оппоненты.

"Сейчас всё иначе, – подчеркивает Александр Кочетков. – Сейчас общенациональные игроки пытаются использовать местные выборы для демонстрации того, что общественные настроения не совпадают с нынешним раскладом в Раде. Опять же, на местах жаждут реального самоуправления – и политического, и экономического. Как свидетельство этому — появление партии "Пропозиция" именно как ответа мэров крупных городов на диктат центра".

С учетом этого, подчеркивает аналитик, в местную кампанию вброшены небывало большие деньги.

"Избиратели оказались втянуты в очень жесткую политическую борьбу с обилием откровенной заказной "чернухи". Подобной поляризации общества в процессе местных выборов в Украине еще не было, – говорит Александр Кочетков. – Фактически, местные выборы становятся своеобразным референдумом о доверии к центральной власти и президенту Зеленскому, так как окружение убедило ВАЗа активно и лично поддержать "Слугу народа". В результате мы рискуем получить раздерганное, раздраженное общество, а сшивать страну, увы, некому".

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что избирателю навязчиво внедряется в сознание мысль о том, что перед ним масштабная кампания то ли в парламент, то ли на пост президента. На это, по мнению эксперта, нацелены социологические опросы и работа партийных машин.

"Хотя местные выборы отличаются от всех прочих персонализацией не партийных лидеров национального уровня или областных "вождей", а местных менеджеров и их команд. И вот здесь нужно четко понять, что такое "новые-новые" и "новые-старые" лица в местной политике, – говорит Александр Вербицкий. – На практике ОТГ получают, зачастую, обновление до 30% депутатского корпуса. То есть, так называемые "новые-новые" лица и "новое-старое" управление. При этом всё равно, под каким политическим соусом это преподносится и заходит во власть".

По словам политконсультанта, так происходит, потому что местное самоуправление — отдельная и специфическая ветвь власти, прописанная в законодательстве.

"А сегодняшнее её "самостоятельное" плавание под названием децентрализация — не более чем игра на терминах и понятиях, ввиду того, что действительно самодостаточными смогут стать только десятки громад, а дотационными останутся сотни, – поясняет эксперт. – На этом фоне можно плыть по течению почти всем политическим силам: от региональных проектов — до системных партий. Если первые выступают за местечковый патриотизм, то республиканские предлагают на уровне местного самоуправления размышлять избирателю о государственных проблемах".

Заканчивается же всё проблемами, которые не решаются годами: недофинансированием инфраструктуры (содержание, ремонты и строительство), неэффективным использованием бюджетных средств на местах и.т.д.

Александр Вербицкий уверен: "Изменения к лучшему возможны только тогда, когда кандидаты на пост руководителей ОТГ будут презентовать не только (и не столько) самих себя и партии, а новые и эффективные команды, готовые сходу брать ответственность за сложные участки работы: экономику, ЖКХ, бюджетную сферу, соцкультбыт. Тогда, когда будут представляться не номера в списках, а кандидаты на должности заместителей головы ОТГ по направлениям, с кейсами за спиной, соответствующим образованием и программой действий".

Местные выборы 2020: новые подходы и старые проблемы

К сожалению, сегодня ни одна партия не имеет четкого плана работы ни в одном ОТГ. Одни направления — в стиле "сделать жизнь лучше, краше и счастливее", всё остальное — из разряда обещаний кандидатов. Как правило, несбыточных.

"Так зачем нужно участие партий в избирательном процессе на уровне местного самоуправления вообще, и игра на нервах избирателя в частности? Здесь всё просто. Используется еще советский императив партийного строительства как нормы возникновения новых элит. В данном случае – политических и управленческих", – говорит Александр Вербицкий.

И это, по его словам, только верхушка айсберга. А под ней прячется подоплека в виде всего процесса политической жизни в Украине, оплачиваемого финансово-промышленными группами (ФПГ) и освещаемого их же медийными активами.

"А третьим китом (считая первым – партийное строительство) является сама власть, состоящая из представителей всех поколений этого самого "строительства-ФПГ-медиа" и бюрократии, обслуживающей это образование или институцию, – подчеркивает политконсультант. – Власти не просто выгодно или невыгодно участие партийных машин или региональных проектов (вместе с новыми) в местных выборах. Суть не в этом. Она вынуждена играть по этим правилам. Ведь именно в этой системе координат находится и её безопасность в виде системы пополнения ресурсами управления, периодического обновления и проведения выборов вышестоящего уровня – в парламент и президента".

Кто победит и где, по мнению эксперта, не так важно. Хотя бы потому, что важнее вопрос: "Кто и с кем создаст большинство в новоизбранных советах?" и "Кого изберут секретарями в советах?", то есть лицами №1, по закону "О местном самоуправлении".

"Ведь мэр – только менеджер или наемный работник для громады. Избиратель “покупает” — выбирает его как автомашину на рынке. А ямы на дорогах, ремонты крыш, водопроводов и канализаций, вопрос свалок, различные строительства или социальные выплаты, местные сервисы и комфортное проживание в громадах не имеют партийной принадлежности. Так должно быть. Но пока не у нас, – подчеркивает Александр Вербицкий. – И всё потому, что заполитизированность общества с 1991-го года не располагает к здравому выбору и оценке кандидатов. А сами кандидаты расценивают должности не как работу, а как некий статус, как положение в том же обществе. Не все, не везде и не всегда. Но большинство. Поэтому так и живем".

Местные выборы 2020: нереализованный запрос

Ввиду такого отношения представителей власти к тем, кто делегировал им эти полномочия, всё острее появляются запросы на стратегию и коммуникацию с людьми. И оба эти запросы, как уверяет основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко, нигде не реализованы.

"Запрос на стратегию выглядит примерно так: у нас есть классная городская власть, которая подлатала дырки в городском хозяйстве (починила где-то трубы, дороги, построила какие-то парки). Но непонятно, как эта деятельность приведет нас к светлому будущему, где есть рабочие места и комфортный город. На это огромный запрос – понимание, как мы будем добиваться этого лучшего будущего. Не программа партии, не стратегия развития громады, а реальная стратегия (генплан, развитие, даже идеология) в которую поверили бы", – поясняет Андрей Еременко.

По его словам, ни одна из действующих властей, даже городов-миллионников, не предъявила вменяемую стратегию, в которую бы поверили. Исключения составляют разве что Харьков и Львов, где что-то подобное вырисовалось.

"Что касается запроса на связь с обществом, то суть в следующем: люди хотят, чтобы местная власть с ними советовалась, общалась. Того же местного депутата и местного городского голову разделяют весьма смутно. Для многих депутат – маленький мэр. И избиратель хочет, чтобы он с ним встречался, общался, решал не обобщенные проблемы города, а лично его проблему – сейчас и здесь. Проблему, которая касается конкретно его улицы, фонаря у его дома", – говорит эксперт.

Проблемы обозначены, запросы очерчены. Вопрос только в том, услышат ли те, кто должен услышать… А услышав, сделают ли то, чего ждут от них избиратели.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эксклюзивном интервью "Комментариям" заявил, что никаких причин для срыва или переноса местных выборов нет.

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