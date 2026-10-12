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В Кремле отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине

Пасс от Вашингтона: как пресс-секретарь Путина интерпретировал призыв Трампа к смене президента Украины

12 октября 2026, 08:04
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Недилько Ксения

Официальный Кремль оперативно отреагировал на резонансные заявления Дональда Трампа по поводу будущего политического руководства Украины и необходимости кадровых изменений на высшем государственном уровне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что для Киева пора выбрать нового главу государства для завершения полномасштабного конфликта.

В Кремле отреагировали на слова Трампа о смене власти в Украине

Владимир Зеленский. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Представитель путинского режима попытался переложить всю ответственность за продолжение боевых действий на действующего украинского гаранта, привязав мирный процесс к капитуляционным условиям.

"Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента, — отметил Песков, детализируя логику Белого дома через собственное видение ситуации. – Почему? Потому что президент Украины должен принять ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны".

По мнению спикера Кремля, дальнейшее развитие событий на фронте и в дипломатической плоскости полностью зависит от готовности Киева пойти на уступки требованиям страны-агрессорки.

"Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю или он этого не делает, — резюмировал Дмитрий Песков, обвинив украинскую сторону в отсутствии шагов навстречу урегулированию кризисной ситуации: — Пока он этого не делает".

Следует отметить, что подобные заявления российских чиновников являются традиционным элементом информационного давления, с помощью которого Москва пытается подорвать легитимность украинской власти и заставить международных партнеров склонить Киев к невыгодным условиям прекращения огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы.

"Украина проведет выборы в случае согласия Путина на 60-дневное перемирие", — Зеленский, пишет "РБК-Украина". Глава государства отметил, что власть примет любой выбор нашего украинского народа. Однако, отметил, если Трамп хочет выборов — нужно перемирие на 2 месяца.



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