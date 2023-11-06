У Зеленского сомневаются в легитимности избранного президента во время войны

Выборы президента Украины во время войны будут противоречить конституционным основам избирательного права. Таким образом, "есть стопроцентные основания сомневаться в легитимности президента, гипотетически избранного во время действия военного положения". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Федор Вениславский.

Федор Вениславский. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что пока продолжаются боевые действия, идет полномасштабная война нереально обеспечить все те права и принципы, которые прописаны в Конституции.

Вениславский отметил, в частности, непонятно, как можно дать право проголосовать двум категориям украинцев. Первая – это те наши соотечественники, которые сегодня находятся на временно оккупированных врагом территориях. Вторая – наши соотечественники, которые спасаясь от войны выехали за границу. И в первом, и во втором случае как-то гарантировать избирательное право для перечисленных групп людей "очень сложно".

Также, по словам Федора Вениславского, невозможно будет гарантировать право свободной и демократической агитации для кандидатов.

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