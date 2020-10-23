У Садового появился серьезный конкурент на выборах мэра Львова по версии читателей "Комментариев"

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA подводят итоги серии опросов, в рамках которых мы выяснили – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Львов, где позиции нынешнего мэра города Андрея Садового по-прежнему сильны.

Олег Синютка, Андрей Садовой и Руслан Кошулинский. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока "Комментарии" предоставляют свои результаты голосования, в котором принимали участие журналисты, эксперты и, самое главное, наши любимые читатели! Поехали!

Андрей Садовой — мэр Львова по версии читателей "Комментариев"

Читатели "Комментариев" в этот раз отчетливо намекнули руководству портала, что региональной львовской версии издания им явно не хватает. Удивительно, но именно голосование во Львове стало самым популярным на сайте, в нем приняло участие почти 1 600 человек! И даже такая высокая выборка не помешала нынешнему городскому руководителю Андрею Садовому одержать победу. Пока по нашей с вами версии, а что будет на самом деле узнаем ориентировочно 26 октября.

Наши пользователи и эксперты считают, что Садовой, который на посту мэра уже 14 лет, и в этот раз одержит победу. За него проголосовали 27,96% читателей. Однако в нашем виртуальном голосовании у него появился очень серьезный конкурент, которого львовяне также знают не понаслышке. Олег Синютка — глава областной государственной администрации отстал всего лишь на три с половиной процента, набрав в сумме 24,33%.

На третьем месте уже маститый политик, который уже успел принять участие в президентских выборах. Это Руслан Кошулинский, один из лидеров всеукраинского объединения "Свобода". У него, по нашим данным, 11,31%. Сразу за ним расположилась общественная активистка — Наталья ван Доеревен-Готь, у которой 6,84% голосов, и пятерку сильнейших закрывает еще один политик и общественный активист Игорь Зинкевич с показателем в 5,08%.

Полностью с результатами голосования можно ознакомиться здесь.

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем голосовании. И давайте следить, как пройдут выборы на самом деле. А потом сверимся и узнаем, совпадают ли вкусы читателей "Комментариев" с общими настроениями жителей Львова.

Ранее "Комментарии" публиковали выбор наших читателей в Киеве. И там Кличко не победил!

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