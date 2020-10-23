Кличко проиграет мэрские выборы в Киеве по версии пользователей "Комментариев"

Портал "Комментарии" и рейтинговая платформа RATINGS:Comments.UA подводят итоги серии опросов, в рамках которых мы выяснили – кому украинцы прямо сейчас готовы доверить посты мэров крупнейших городов страны. На очереди – Киев, где население традиционно недовольно действующей властью.

Виталий Кличко, Игорь Смешко и Алексей Кучеренко. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Плохое качество дорог, убитый общественный транспорт, постоянное отсутствие горячей воды, протекающие крыши и грязные улицы... Эти и многие другие злободневные проблемы хорошо знакомы большинству украинцев, но далеко не все знают, в чьей непосредственной компетенции их решение. Потому критике подвергаются все – от самых мелких чиновников до премьер-министра и даже президента.

И вот он – долгожданный момент, когда все украинцы получат шанс выбрать тех самых людей, которые будут нести прямую ответственность за порядок и комфорт в их городе. Уже 25 октября жители всех городов страны отправятся в избирательные участки и проголосуют за людей, которых они хотят видеть своим мэром.

А пока "Комментарии" предоставляют свои результаты голосования, в котором принимали участие журналисты, эксперты и, самое главное, наши любимые читатели! Поехали!

Игорь Смешко — мэр Киева по версии читателей "Комментариев"

Для наших читателей мэрские выборы в столице стали едва ли не самыми популярными по количеству голосов. Всего в голосовании приняли участие более 1400 человек со всех уголков страны.

При такой выборке достаточно уверенную победу одержал Игорь Смешко, лидер партии "Сила и Честь", в прошлом глава Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.) и кандидат в президенты на прошлых выборах. Там он, к слову, занял лишь шестое место. А вот в нашем опросе Смешко получил достаточно солидные 35,67%, чего с головой хватило для победы.

Как оказалось, действующего мэра в столице и за ее пределами любят и уважают не так сильно. Известный в прошлом украинский боксер, а ныне киевский градоначальник Виталий Кличко остался на втором месте с результатом в 23,23%.

А вот где была настоящая борьба, так это за третью позицию, хотя она ничего и не решает. На третьем месте оказался Алексей Кучеренко, народный депутат Украины III, V и VI созывов, экс-президент Холдинговой компании "АвтоКрАЗ". За него отдали свой голос 6,92% наших "избирателей".

Отдельно стоит сказать о тех, кто расположился за ним, тем более, в реальных выборах у них отличные шансы улучшить свой результат. Четвертым с показателем в 6,25% стал украинский телеведущий Сергей Притула, пятым — бывший глава Киевской городской администрации Александр Попов (5,14%). На шестом месте человек, который в последние месяцы был, казалось, на каждом биллборде Украины Андрей Пальчевский, лидер партии "Перемога Пальчевского" (4,69%) и сразу за ним — победитель праймериз "Слуги народа" Ирина Верещук (4,47%)

Полностью с результатами голосования можно ознакомиться здесь.

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем голосовании. И давайте следить, как пройдут выборы на самом деле. А потом сверимся и узнаем, совпадают ли вкусы читателей "Комментариев" с общими настроениями жителей столицы.





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