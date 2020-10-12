У кого больше всего шансов победить на выборах в Кривом Роге - соцопрос

За две недели до местных выборов в Кривом Рогу определились два основные претендента на место городского головы. В лидерах по-прежнему нынешний мэр Юрий Вилкул. Его основным конкурентом может стать кандидат из "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Выборы в Кривом Роге

Опрос среди жителей Кривого Рога социологи проводили 8 и 9 октября. Почти 41% избирателей, которые определились с фаворитом, готовы поддержать 25 октября нынешнего руководителя города Юрия Вилкула.

Следом за ним в рейтинге кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого сейчас готовы проголосовать 29% опрошенных избирателей.

С большим отрывом за Вилкулом и Шевчиком следуют Константин Павлов из ОПЗЖ (10,1%), Юрий Яровой из "Европейской солидарности" (7,2%) и Юрий Милобог из "Силы людей"(5,5%). У остальных претендентов на пост городского головы пока менее 4% голосов.





Если сравнивать данные этого опроса с предыдущими, то рейтинг Юрия Вилкула значительно упал. Например, еще в сентябре среди всех опрошенных его были готовы поддержать более половины избирателей, а сейчас 31,5%. А вот электоральные симпатии Дмитрия Шевчика, наоборот, выросли. Среди всех опрошенных в сентябре его поддерживали только 14%. Теперь же этот показатель достигает почти 22 с половиной процентов.

Стоит отметить, что около 20% жителей Кривого Рога пока не определились со своим выбором.

Также, по данным социологов группы "Рейтинг", шансы попасть в городской совет пока есть у 8 партий. За партию действующего мэра Юрия Вилкула готовы голосовать 33,8% избирателей. За "Слугу народа" — 23,2%.

Также проходной барьер могут преодолеть "Оппозиционная платформа — За жизнь"(10,3%), "Партия Шария"(8,2%), "Европейская солидарность"(7,3%), "Сила людей"(6,1%). На грани 5-процентного барьера - ВО "Батькивщина" (4,7%) и "Пропозиция" (4,2%). Остальные партии, согласно данным опроса, имеют меньше 2% поддержки электората.





Стоит отметить, что за последний месяц симпатии среди опрошенных избирателей к "Блоку Вилкула" упали на 10%. А вот "ОПЗЖ", "Партия Шария", "Европейская солидарность" и "Сила людей" укрепили позиции.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, можно ли проголосовать на местных выборах с помощью цифрового паспорта.

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