У "Голоса" есть две кандидатуры на пост мэра Киева

Глава партии "Голос" Кира Рудык после перехода фракции в оппозицию заявила, что на пост мэра Киева у ее команды есть два кандидата. Об этом она сообщила в интервью "Интерфакс-Украина".

"На должность мэра Киева мы рассматриваем двух человек. Кроме Киева, мы планируем активно принимать участие в местных выборах на Западной Украине, и в некоторых городах востока и юга страны," - сказала Рудык.

Также глава партии ответила, какой процент поддержки "Голос" планирует взять на местных выборах.

"Сейчас сложно что-то сказать. На днях мы получили лишь первую социологию, поэтому не спешим делать глобальных выводов. Как минимум хочется набрать то, что было на парламентских выборах", - заверила Рудык.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кира Рудык рассказала, какие взятки сейчас "ходят" в Верховной Раде Украины за поддержку нужных законопроектов. К примеру, при голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларов. Правда, она сама не знает, кто брал деньги, а кто - нет, поэтому конкретики нет.

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