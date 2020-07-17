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Главная Новости Политика выборы У "Голоса" есть две кандидатуры на пост мэра Киева
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У "Голоса" есть две кандидатуры на пост мэра Киева

После перехода в оппозицию "Голос" настроен на борьбу по всем фронтам

сегодня, 17:53
Автор:

Владимир Лавский
У "Голоса" есть две кандидатуры на пост мэра Киева

Глава партии "Голос" Кира Рудык после перехода фракции в оппозицию заявила, что на пост мэра Киева у ее команды есть два кандидата. Об этом она сообщила в интервью "Интерфакс-Украина". 

"На должность мэра Киева мы рассматриваем двух человек. Кроме Киева, мы планируем активно принимать участие в местных выборах на Западной Украине, и в некоторых городах востока и юга страны," - сказала Рудык. 

Также глава партии ответила, какой процент поддержки "Голос" планирует взять на местных выборах.

"Сейчас сложно что-то сказать. На днях мы получили лишь первую социологию, поэтому не спешим делать глобальных выводов. Как минимум хочется набрать то, что было на парламентских выборах", - заверила Рудык. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Кира Рудык рассказала, какие взятки сейчас "ходят" в Верховной Раде Украины за поддержку нужных законопроектов. К примеру, при голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларов. Правда, она сама не знает, кто брал деньги, а кто - нет, поэтому конкретики нет. 


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