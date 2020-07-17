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В Украине новые оппозиционеры: в Голосе объяснили, почему они выступили против власти

Партия «Голос» на заседании парламента заявила, что теперь они – оппозиция

сегодня, 15:08
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине новые оппозиционеры: в Голосе объяснили, почему они выступили против власти

Партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к власти. Об этом представители политсилы заявили во время заседания Рады.

Как говорится в заявлении нардепов, придя в парламент, у них были большие надежды и масштабные планы.

"За год мы увидели, что монобольшинство предало ценности, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агрессор. Мы увидели назначения, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами. Что любой плохой закон можно красиво назвать и его проголосуют в турборежиме", - провозгласила лидер "Голоса" Кира Рудык.

В "Голосе" заявили, что сейчас постоянно борются с ложью относительно кадрового голода и вопроса о государственном языке.

"Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить", - говорится в заявлении. - "Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти. Наша надежда и ваша надежда только на нас самих".

Напомним, Вакарчук сложил депутатские полномочия, но "Голос" обещает не терять.



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