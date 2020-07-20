Тищенко снова засобирался в мэры: какой город выбрал

Фото: Facebook/Пресс-служба "Слуги народа"

Николай Тищенко после поражения на праймериз в Киеве, где победу одержала Ирина Верещук, снова решил попробовать свои сил в мэрской гонке. Народный депутат из "Слуги народа" изданию "Рубрика" заявил, что не против посоревноваться за место мэра Одессы. Но окончательное решение, станет ли он одним из кандидатов, будет принимать президент Владимир Зеленский.

Попытка Тищенко стать единым кандидатом "слуг" в Киеве не увенчалась успехом. Проиграв партийные праймериз, от идеи баллотироваться в мэры столицы он отказался. А вот своего участия в выборах в Одессе нардеп не исключает.

"Это мой второй любимый город. Здесь на Молдаванке жила моя прабабушка", - признался Тищенко.

Однако и в этот раз он решил не заниматься самодеятельностью. Фамилия депутата появится в списке кандидатов лишь в том случае, если так решит команда "Слуги народа" и лично Владимир Зеленский. Тищенко уверяет, что будет работать там, где это будет максмально необходимо для политической силы президента.

"О новых креативных идеях и стратегиях Владимира Александровича я пока не знаю. Но он же президент, значит ему виднее. Если будет решение о том, что я отправляюсь в Одессу, буду работать там. Стадион, так стадион", - сказал нардеп.

К слову, на партийных праймериз в Киеве Ирина Верещук смогла обойти не только Николая Тищенко, но и других своих коллег по фракции: Александра Дубинского, Александра Качуру и Дмитрия Гурина. Также "Комментарии" писали о том, что по завершению праймериз президент Владимир Зеленский бросил вызов Верещук и ее будущему конкуренту на выборах - нынешнему мэру столицы Виталию Кличко.

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