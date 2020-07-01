В "Слуге народа" назвали своих основных претендентов на пост мэра Киева

Фото: Интерфакс-Украина

Четыре народных депутата планируют идти в мэры Киева от "Слуги народа" на местных выборах этой осенью. Участвовать в праймериз партии, где и выберут единого кандидата, собираются Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Дубинский, а также Александр Качура. Он и рассказал об этом в интервью "Интерфакс-Украина".

Когда именно состоятся предварительные выборы (праймериз) в "Слуге народа" - пока неизвестно. Правил отбора и требования к кандидатам политсила также еще не обнародовала. Но основных претендентов пока четверо.

"Александр Дубинский, Николай Тищенко, Ирина Верещук и я. Других кандидатов среди депутатов внутри партии пока еще не было, насколько мне известно. Я не исключаю тот вариант, что кто-то извне может появиться в последний момент", - рассказал руководитель парламентского комитета по организации госвласти.

Свои шансы на предстоящих праймериз Александр Качура оценивает достаточно высоко. Уверяет, что его готовы поддержать и во фракции, и в партии. А вот на самих выборах мэра Киева самым серьезным конкурентом считает нынешнего городского главу Виталия Кличко.

"Нынешний мэр сейчас обходит всех возможных кандидатов. Но все еще может измениться. Многие кандидаты еще не заявили о себе. Мне известно, что пойти в мэры столицы собираются некоторые известные бизнесмены и даже телеведущие", - говорит Качура.

Единого кандидата партия президента Зеленского собирается объявить уже через несколько недель, а утвердить его должен будет лично Зеленский, - рассказал Качура.

Ранее в "Слуге народа" рассказали, когда в Украине объявят местные выборы и будут ли их переносить из-за коронавируса.

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