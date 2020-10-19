Свободная экономическая зона на Донбассе: чем это может помочь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский включил идею о свободной экономической зоне (СЭЗ) на Донбассе в список вопросов, на которые украинцы будут отвечать в день выборов. "Комментарии" узнали у экспертов, что надо под этим подразумевать и какие риски СЭЗ несет.

"Экономика ничего положительного ранее от них не получила"

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак напоминает, что Украина имеет большой опыт разворачивания так называемых СЭЗ. Вот только они у нас создавались исключительно для удовлетворения запросов близких к власти бизнесов.

"СЭЗ у нас были в Крыму, на Донбассе, на Западе Украины. Цель – предоставление льгот по выплате налогов и импортных пошлин. А прикрывалось всё красивыми словами о развитии экономики, – отмечает Тарас Козак. – На самом деле экономика ничего позитивного от таких СЭЗ не получила. Напротив, возникла искаженная конкуренция. Когда одни получают преимущества, а другие платит все налоги".

Появление СЭЗ на Донбассе разумно, если бы был прозрачный механизм допуска компаний к участию в такой зоне, считает эксперт. И подчеркивает, что основная цель – это создание новых рабочих мест, а не предоставление льгот определенным компаниям.

"Непонятно, об экономике какой части Донбасса идет речь"

По мнению социолога, эксперта по коммуникациям Дмитрия Громакова, проблема вопроса о СЭЗ на Донбассе лежит в нескольких плоскостях.

1. Экономическая.

"Точка регистрации бизнеса не означает перенос активов на эту территорию. Мы все помним проблемы СЭЗ кучмовской эпохи, когда они не привели к развитию территорий, а использовались как средство оптимизации налоговых затрат, – поясняет эксперт. – Поэтому сама идея СЭЗ не является привлекательной для большинства граждан".

2. Политическая.

"Общество сразу же поставило вопрос ребром: так что, чтобы получить адекватную налоговую систему нужно повоевать в своем регионе или запустить сепаратистский проект? Другими словами, идея дискриминационная относительно других регионов", – акцентирует Дмитрий Громаков.

3. Военная.

"Не понятно, об экономике какой части Донбасса идет речь — оккупированной или подконтрольной Украине? – вопрошает социолог. – Донбасс никогда не отличался конкурентной экономикой, а значит СЭЗ поставит снова его представителей в привилегированное положение — и мы запустим очередной виток региональных конфликтов на почве бизнес интересов".

Эксперт подчеркивает: если мы говорим об оккупированной части, то тогда не понятно как будет осуществляться правовое регулирование работы такой зоны. И главное — само взаимодействие.

"Подобный проект существовал недолгое время в Палестине, под эгидой ООН, когда на палестинских территориях был запущен проект "технопарка". Но в конце концов был разгромлен Израилем, потому как превратился в логистический центр для террористов. Поэтому не думаю, что СЭЗ сегодня - это хорошая идея, – поясняет Дмитрий Громаков. – Хотите развивать регион — лучше вложиться в "бизнес-инкубаторы", которые могут стимулировать деловую активность, создавать инвестиционный потенциал, привлекая инвесторов".

По мнению эксперта, инвесторов можно стимулировать через льготные механизмы налогообложения инвестиций в проекты, реализуемые в "бизнес-инкубаторах".

"Нигде не решен вопрос выплат сепаратистами"

Кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов подчеркивает, что действительно есть практика использовать экономических механизмов для "борьбы" с сепаратизмом. Об этом, отмечает он, сейчас любят говорить, особенно "международные эксперты". Вот только итоги такой практики – сомнительны.

"Северная Ирландия: вопрос сепаратизма не решен, бизнес, кроме официальных налогов, платит Шеньфень и ИРА до 10%, плюс отмывка арабских денег. Чечня: откуп из бюджета РФ, доля руководителю Чечни в нефтяном бизнесе, в том числе доля в международном нефте-газопроводе, собственником которого являются РФ, Великая Британия и Азербайджан. Приднестровье: зона отмывки денег и контрабанды, для Европы и РФ, причем, торговые марки зарегистрированы в Молдове. И так далее", – перечисляет эксперт.

В нашем случае, считает Руслан Рыгованов, можно говорить, что создается еще одна "Коррупционная помойка" международных масштабов, которой будут распоряжаться криминалитет и международные структуры, повязшие в коррупции.

"Единственное расследование по расходованию финансовых средств помощи пострадавшим после землетрясения в Гаити закончилось полным расформированием одной из структур ООН, – напоминает он. – Никогда созданием всякого рода СЭЗ вопрос интеграции ОРДЛО в Украину решен не будет. Всё это сильно выгодный бизнес для международных корпораций и структур грантополучателей".

По словам Руслана Рыгованова, единственный успешный кейс, связанный с экономикой, это кейс Басков в Испании.

"Но нужно понимать, что решение было в плоскости формирования кооперативного движения и выстраивания прямых горизонтальных связей, без отсутствия контроля со стороны вертикали власти, – отмечает эксперт. – Особое внимание необходимо уделить наличию территориальных громад и их участию. На сегодня на подконтрольной территории не проводятся выборы в ряд территориальных громад. Соответственно, говорить о сформированной системе участия в кооперации не приходится".

Более того, у нас Закон Украины "О кооперации" не соответствует другим нормативным актам, в том числе международным, подчеркивает Руслан Рыгованов.

Он обращает внимание на высказывания, будто президентский опрос не будет иметь юридической силы. Но ведь он может послужить основанием для формирования стратегических решений, которые потом лягут в нормативную базу.

"Поэтому – думайте, — призывает эксперт. – Семь лет войны, десятки тысяч погибших — для того чтобы обеспечить власти и международные структуры дополнительным доходом?"

Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский рассекретил вопросы, которые будут заданы во время выборов.

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