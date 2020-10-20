Ставка на победу: в Сумах отец и два сына идут на выборы от разных партий

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Татьяна Веремеева
Накануне местных выборов в Украине в Сумской области
показали, как можно объединить три конкурирующие политсилы – отец и двое его
сыновей баллотируются в депутаты сразу от трех партий. Так, депутатами решили
стать Магомед Галаев, а также его сыновья Расул и Рустам Галаевы. Об этом
свидетельствуют официальные данные
на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Отец семейства Магомед Галаев баллотируется в депутаты областного совета от партии "Батькивщина". Впервые он стал депутатом этой политсилы в 2015 году.
Расул Галаев с 2015 года был народным депутатом городского совета города Сумы от "Блока Петра Порошенко". В 2020 году он также баллотируется в депутаты от политсилы пятого президента – "Европейская солидарность". До этого он занимал должность помощника прокурора.
Рустам Галаев идет на выборы впервые – он решил стать депутатом местного горсовета от партии "Слуга Народа". До этого он работал в прокуратуре, при этом с 2017 по 2020 год занимал должность заместителя прокурора Сумской области, что указано в его декларации.
Кроме того, семья Галаевых владеет центральным рынком в
городе Сумы. Официально ООО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РИНОК М. СУМИ" зарегистрировано на супругу Магомеда Галаева и мать Расула и
Рустама Галаевых – Наталью Галаеву.
При этом должность директора предприятия исполняет Расул Галаев.
Поход семьи Галаевых на местные выборы в Сумской области
вызвал резонанс в соцсетях. Так, редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов
отметил, что Магомед Галаев объединил Владимира Зеленского с Петром Порошенко и
Юлией Тимошенко на местных выборах в
Сумах.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир
Зеленский назвал три финальных вопроса всенародного опроса, который состоится
25 октября.
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