Ставка на победу: в Сумах отец и два сына идут на выборы от разных партий

Накануне местных выборов в Украине в Сумской области показали, как можно объединить три конкурирующие политсилы – отец и двое его сыновей баллотируются в депутаты сразу от трех партий. Так, депутатами решили стать Магомед Галаев, а также его сыновья Расул и Рустам Галаевы. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).



Отец семейства Магомед Галаев баллотируется в депутаты областного совета от партии "Батькивщина". Впервые он стал депутатом этой политсилы в 2015 году.

Расул Галаев с 2015 года был народным депутатом городского совета города Сумы от "Блока Петра Порошенко". В 2020 году он также баллотируется в депутаты от политсилы пятого президента – "Европейская солидарность". До этого он занимал должность помощника прокурора.

Рустам Галаев идет на выборы впервые – он решил стать депутатом местного горсовета от партии "Слуга Народа". До этого он работал в прокуратуре, при этом с 2017 по 2020 год занимал должность заместителя прокурора Сумской области, что указано в его декларации.

Кроме того, семья Галаевых владеет центральным рынком в городе Сумы. Официально ООО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК М. СУМИ" зарегистрировано на супругу Магомеда Галаева и мать Расула и Рустама Галаевых – Наталью Галаеву. При этом должность директора предприятия исполняет Расул Галаев.

Поход семьи Галаевых на местные выборы в Сумской области вызвал резонанс в соцсетях. Так, редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что Магомед Галаев объединил Владимира Зеленского с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко на местных выборах в Сумах.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал три финальных вопроса всенародного опроса, который состоится 25 октября.

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