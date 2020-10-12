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Стало известно состояние Кернеса накануне местных выборов в Украине

Геннадий Кернес может не успеть вернуться в Украину до выборов

сегодня, 16:31
Автор:

Владимир Лавский

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер рассказал, что, по его информации, заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо. Об этом он заявил в интервью порталу "Гордон". 

Стало известно состояние Кернеса накануне местных выборов в Украине

"Каково состояние Кернеса? По моим данным, плохо. Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", — заявил Кучер. 

По мнению главы ОГА, проблема COVID-19 во многом зависит и от того, что многие не понимают серьезность эпидемии. 

"В этом и есть большая проблема. Это проблема, в которой он находится, и проблема в целом Харьковского региона – вы знаете, что в последнее время мы в антилидерах. Меня это крайне беспокоит. До определенного времени Харьков вообще не признавал коронавирус. Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – сказал Кучер.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, кто станет лидером гонки, если Кернес окажется "вне игры". 

Болезнь мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого не было конкурентов на грядущих местных выборах, спутала все карты. У кого теперь больше шансов “взять” первую столицу Украины, а также кто может возглавить Блок Кернеса “Успешный Харьков”, если нынешний мэр окажется вне игры — на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.




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