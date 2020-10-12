Стало известно состояние Кернеса накануне местных выборов в Украине

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Владимир Лавский
Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер рассказал, что, по его информации, заразившийся коронавирусом мэр Харькова Геннадий Кернес чувствует себя плохо. Об этом он заявил в интервью порталу "Гордон".
По мнению главы ОГА, проблема COVID-19 во многом зависит и от того, что многие не понимают серьезность эпидемии.
Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, кто станет лидером гонки, если Кернес окажется "вне игры".
Болезнь мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого не было конкурентов на грядущих местных выборах, спутала все карты. У кого теперь больше шансов “взять” первую столицу Украины, а также кто может возглавить Блок Кернеса “Успешный Харьков”, если нынешний мэр окажется вне игры — на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.
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