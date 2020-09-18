Политическая судьба Кернеса: кто “возьмет” Харьков, если мэр окажется вне игры

Болезнь мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого не было конкурентов на грядущих местных выборах, спутала все карты. У кого теперь больше шансов “взять” первую столицу Украины, а также кто может возглавить Блок Кернеса “Успешный Харьков”, если нынешний мэр окажется вне игры - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

Прогноз перед выборами

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает: "Вопрос в том, что будут делать в Блоке Кернеса. Сам мэр сейчас за границей. Подадут ли его как кандидата? Если Кернес сам не передумает участвовать в выборах, то кампанию вполне могут провести и без его физического присутствия - его ядерный электорат достаточно крепкий".

По мнению эксперта, в этом случае особых потерь голосов не будет. Особенно, если харьковчанам будут создавать иллюзию присутствия градоначальника, например, регулярными видеосообщениями.

"Если же состояние здоровья Кернеса не позволит ему заниматься городом, и будет принято решение о замене игрока, ситуация может сложиться самым неожиданным образом, – считает Татьяна Лупова. – Большой вопрос, готовы ли будут жители Харькова поддержать приемника, например, Ярославского, которого пророчат некоторые эксперты. Насколько я знаю, Харьков неплохо относится к Ярославскому. Но он всё-таки не Кернес. Поэтому не факт, что он сможет забрать личный рейтинг мэра и преобразовать его в голоса на выборах".

И тут, считает политэксперт, многое зависит от того как будет вести кампанию Александр Фельдман (его двигает ОПЗЖ), который является основным конкурентом Команды Кернеса.

При этом Татьяна Лупова не видит возможности победить у кандидата от провластной партии. Она подчеркивает, что кандидат от "Слуги народа" на городского главу, что в Харькове (нынешний губернатор Харьковщины Алексей Кучер), что во многих других городах – не лидеры.

"Подобное отношение к выбору кандидатов от СН наводит на мысль, что они намеренно планируют проиграть местные выборы, – подчеркивает эксперт. – Вопрос - зачем им это нужно. Хотя, возможно, всё банально - президенту как спланированная технология преподносится заведомо понятный проигрыш на выборах, чтобы скрыть от него падение рейтинга партии вследствие коррупционных скандалов и антиукраинских решений".

Лидеры политической гонки

В последнее время претензии на победу в Харькове были только у Кернеса и Фельдмана, подчеркивает политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко. Остальные, кто выигрывал мажоритарку, не претендовали на общегородское лидерство.

"Но Фельдман воспринимается в Харькове как такой себе "недокернес". Тоже локальный политик, тоже с сомнительным прошлым, только - чуть поменьше, труба пониже, дым пожиже, – подчеркивает эксперт. – Кернес банально всем надоел. При том, что все отмечают – Харьков при нем хорошо развился. Но при нем же зачищена вся городская оппозиция".

И тут, отмечает Андрей Еременко, появляется Юлия Светличная. 15 октября 2016 года Петр Порошенко назначил ее председателем Харьковской областной государственной администрации.

"Как и Кернес, как и Фельдман, она ведет себя в парадигме "крепкого хозяйственника". Но уже на уровне области. Каждый день что-то строили, открывали и т.д. Показала себя без коррупционной истории, с хорошим шлейфом, интересным будущим. Неслучайно легко стала нардепом девятого созыва на довыборах, – отмечает эксперт. – При этом связана с Райниным, который был главой Администрации президента Порошенко, а потом перешел в ОПЗЖ. И ухитрился не заработать имидж перебежчика. Действие на грани гениальности. Светличная весьма позитивно воспринимается харьковчанами в плане связи с Райниным. И теоретически, если решить выдвигаться, имеет шансы выйти во второй тур. Правда, пока неясно с кем".

По мнению Андрея Еременко, если Кернес выходит из гонки, а Светличная выдвигается – она может победить. К тому же – завести определенное количество "штыков" в горсовет. А если она не баллотируется, получается странная ситуация, т.к. Кернеса фактически некем заменить.

"Ведь в Харькове был установлен авторитарный режим. Такая себе Беларусь в миниатюре, – отмечает эксперт. – А когда есть сильный, авторитарный лидер, который может хорошо управлять городом, но выжигает оппозицию, его в случае форс-мажора некем заменить. Понятно, что в горсовет от Блока Кернеса зайдут легко около 30%, даже если во главе списка будет тумбочка. Непонятно – кого они могут предложить вместо него в мэры".

Комментируя слухи, что Блок Кернеса может выставить кандидатом в мэры лидера партии "НАШИ" Евгения Мураева, эксперт отметил, что это был бы интересный ход. И подчеркнул, что на фокус группах в Харькове о Мураеве отзываются хорошо.

Шансы действующего губернатора Кучера, который идет в мэры от СН, Андрей Еременко оценивает как небольшие. А Ярославский, хоть и медиа-известная фигура, пока не претендовал на роль большого чиновника.

Можно ли заменить Кернеса

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш напоминает, что Кернес является бессменным мэром Харькова с 2010 года. И за это время создал там серьезную команду, а также имеет мощную поддержку среди избирателей. И даже его болезнь вряд ли серьезно отразиться на позициях Блока Кернеса.

"Знаю, что команда Кернеса в Харькове очень слаженно работает. Так что она будет держать власть, – говорит Денис Богуш. – Кто его сможет заменить – сказать не берусь. Всё будет зависеть от его здоровья, возможно, он останется в строю. Но по закону кандидат в мэры должен лично присутствовать на ряде мероприятий… Возможно, его команда будет искать компромисс с представителями избиркома".

По словам эксперта, когда накануне выборов резко ухудшается состояние здоровья фаворита, это всегда вызывает определенные вопросы. Но далее уже – дело следствия (если обстоятельства того требуют) или конспирологов.

Кстати, некоторые эксперты уже высказывают мысли о "сливе" мэрских выборов под кандидата определенной политсилы. Правда, не называют – о ком именно речь.

Напомним, ранее о состоянии Геннадия Кернеса, которые проходит комплекс лечения в немецкой клинике "Шарите" от коронавируса COVID-19, рассказал его давний друг - Павел Фукс.





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