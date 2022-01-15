Стало известно, почему в Донбассе не возможны местные выборы

Как стало известно, Центральная избирательная комиссия получила ответ от Донецкой и Луганской областных государственных администраций. Тема вопроса касалась организации и проведения первых местных выборов в отдельные ОТГ 27 марта 2022 года.

Местные выборы - фото из открытых источников

Как сообщает zn.ua, ответ был отрицательным.

В протоколе рабочего совещания по вопросу проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на не подконтрольной украинским властям территории зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных положениями Минских соглашений своими характеристиками. -20 км от линии соприкосновения.

Также, по информации областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций, "в условиях всеобъемлющего режима прекращения огня незаконные вооруженные формирования активно применяют тактику дистанционного минирования, подверглись сухости вблизи позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов".

Так, областные военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 27 марта 2022 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

Следует отметить, что к таким общинам относятся 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

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