В Париже запускают новую франко-российскую инициативу, но и здесь не обошлось без связи с «ДНР»

В Париже запускают новую франко-российскую инициативу "Институт 1717", которая будет заниматься исследованием истории отношений между Францией и Россией, а также содействовать созданию нового франко-российского альянса. Как информирует издание "Комментарии", об этом рассказывает у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Флаги России и Франции. Фото из открытых источников

Политолог отмечает, 30 сентября во время конференции в российском культурном центре в Париже Эммануэль Леруа, который стал президентом института, вместе с представителями политического департамента российского посольства РФ сообщили об этой инициативе. Название инициативы, как пишут многочисленные СМИ, связано с визитом Петра I в 1717 году во Францию.

Олеся Яхно отмечает, и вот здесь есть один довольно примечательный момент: Леруа был спичрайтером Марин Ле Пен до 2012 года и отвечал за пророссийский курс ультраправого "Национального движения". Он же, как пишет "Intelligence Online", в марте 2017 года организовал интервью Ле Пен с Владимиром Путиным, а также основал благотворительный фонд помощи детям Донбасса, который был связан с пророссийской деятельностью на оккупированной части Донбасса. И дальше больше – контактировал с Юбером Файяром, который в 2017 году возглавил в Марселе французское типа "представительство" "ДНР", которое затем было ликвидировано, по решению суда, в начале этого года. Вот такая забавная история складывается.

Также читайте на портале "Комментарии мнение политолога Алексея Голобуцкого – Франция просто прогнулась под Путина – только бизнес, ничего личного.





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