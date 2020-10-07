Список «Батьківщини» в Белой церкви возглавил юрист, которого Соболев подозревал в убийстве сына

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Станислав Молчанов
На местных
выборах в этом году в Белой Церкви избирательный список партии Юлии Тимошенко "Батьківщина"
возглавил юрист Руслан Браславский. Он баллотируется в Киевскую областную раду, о чем
сообщил
в Facebook.
В СМИ о Браславском
достаточно много информации. Известно, что ранее он уже баллотировался в
парламент от БЮТ, но не прошел. Тогда его связывали с одиозным судьей Артуром
Емельяновым и обвиняли якобы в рейдерстве.
Позже его фамилия засветилась в деле об убийстве 4-летнего ребенка, сына бизнесмена Вячеслава Соболева, в центре Киева. Сам Браславский подозрение в причастности к преступлению опроверг, хоть и отказался пройти исследование на полиграфе, о чем настаивали родственники убитого мальчика.
Ранее сообщалось,
что в Украине 25 октября состоятся местные
выборы. Эксперты сделали прогнозы, в каких регионах украинцы увидят самые
жаркие баталии и рассказали, как выглядит сейчас общая картина на шахматной
доске местных выборов.
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