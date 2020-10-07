Список «Батьківщини» в Белой церкви возглавил юрист, которого Соболев подозревал в убийстве сына

На местных выборах в этом году в Белой Церкви избирательный список партии Юлии Тимошенко "Батьківщина" возглавил юрист Руслан Браславский. Он баллотируется в Киевскую областную раду, о чем сообщил в Facebook.

В СМИ о Браславском достаточно много информации. Известно, что ранее он уже баллотировался в парламент от БЮТ, но не прошел. Тогда его связывали с одиозным судьей Артуром Емельяновым и обвиняли якобы в рейдерстве.

Позже его фамилия засветилась в деле об убийстве 4-летнего ребенка, сына бизнесмена Вячеслава Соболева, в центре Киева. Сам Браславский подозрение в причастности к преступлению опроверг, хоть и отказался пройти исследование на полиграфе, о чем настаивали родственники убитого мальчика.

Ранее сообщалось, что в Украине 25 октября состоятся местные выборы. Эксперты сделали прогнозы, в каких регионах украинцы увидят самые жаркие баталии и рассказали, как выглядит сейчас общая картина на шахматной доске местных выборов. По словам политологов, в Украине местные выборы превратились в гонку индивидуалов с уклоном в хайп.

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