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Главная Новости Политика выборы Скандал в Одессе: городская избирательная комиссия может быть распущена
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Скандал в Одессе: городская избирательная комиссия может быть распущена

Дмитрий Голубов был снят с выборов решением суда, а сейчас избирком принял решение вернуть его в списки кандидатов

сегодня, 10:53
Автор:

Станислав Молчанов

Поздно ночью ряд одесских телеграм-каналов сообщили о том, что городская избирательная комиссия приняла решение чуть ли не вручную вписать экс-нардепа Дмитрия Голубова кандидатом в мэры, а также вернуть в список в городской совет кандидатов от политической партии "Наш край". Об этом сообщает портал "Ivasi.NEWS". 

Скандал в Одессе: городская избирательная комиссия может быть распущена

Примечательно, что 7 октября горизбирком принял постановление об утверждении текста избирательных бюллетеней. В списке кандидатов на пост одесского городского головы в уже напечатанных издательством "Черноморье" бюллетенях значится 23 фамилии кандидатов. Дмитрия Голубова среди них нет, впрочем, как и представителей партии "Наш край".

Следует отметить, что Дмитрий Голубов, а также городская организация политсилы "Наш край" были сняты с избирательной гонки по решению суда. Напомним, 2 октября в Одесском окружном суде рассматривалось дело в отношении неправомерных действий членов Одесской городской территориальной избирательной комиссии в отношении кандидата на пост одесского городского головы Дмитрия Голубова. На основании предложенных суду документов стало известно, что теризбирком с нарушением избирательного права зарегистрировал Дмитрия Голубова кандидатом. Как оказалось, Дмитрий Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени Одесской городской организации политической партии "Блок Дмитрия Голубова", но по факту прохождение указанных денег происходило путем внесения средств посторонним лицом – Палпатином Дмитрием Викторовичем.

Как ранее сообщали "Комментарии", представители политической партии "Команда Днепра" выступили с заявлением о переносе местных выборов в Украине в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной болезни



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