Секретарь СНБО сообщил, когда в Украине проведут выборы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выборы в Украину будут проведены после войны и победы Украины в борьбе против России.



Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

В 2023 году в Украине должны были состояться парламентские выборы, а в 2024 году должны были пройти президентские выборы. Однако из-за полномасштабного вторжения России проведение выборов отложено во времени. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "24 канала" отреагировал на запланированные в этом году выборы президента и в очередной раз повторил заявления, что в Украине выборы могут состояться только после окончания войны.

"Выборы мы проведем уже тогда, когда одержим победу в этой войне", — сказал Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что в Украине во время действия военного положения выборы нельзя проводить.

Также Данилов прокомментировал поставки в Украину истребителей F-16. По словам секретаря СНБО, обучение украинских пилотов на боевых самолетах идет по плану, а в Украине идет подготовка инфраструктуры для западных истребителей. Кроме того, Данилов отметил, что Украина еще ожидает "определенные такие дополнительные бонусы", однако не указал, какие именно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский дипломат и бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, который служит в ВСУ, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может предстать перед судом из-за ошибок на войне.

Также "Комментарии" писали о ветеране войны Евгении Диком, который назвал "наибольшую дыру" в новом законопроекте о мобилизации в Украине. По его словам, законопроект имеет недостаточное давление на уклонистов, которые избегают процесса мобилизации.