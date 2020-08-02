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Путин впервые не поддерживает Лукашенко на выборах, - Цепкало

Экс-претендент на выборах в Беларуси Валерий Цепкало рассказал, почему Кремль впервые не выражает активной поддержки Александру Лукашенко

сегодня, 22:08
Автор:

Екатерина Белоброва
Путин впервые не поддерживает Лукашенко на выборах, - Цепкало

Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Беларуси, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко, чтобы не "потерять авторитет у белорусского народа". Об этом в интервью "Громадскому" рассказал претендент на участие в президентских выборах в Беларуси, который был отстранен.

По его мнению, Россия впервые решила не занимать позицию Лукашенко, так как боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы могут расценить такие действия Кремля, как диктаторскую политику против соседнего государства  и попытки помешать им двигаться вперед.

"И для России серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ - это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", - считает Цепкало.

Политик добавил, что на этих выборах Москва заняла единственно правильную позицию в такие ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.

"Причем воздерживаться от публичной поддержки предпочел не только Кремль, но и самые преданные Путину депутаты Госдумы. Единственное, когда произошла ситуация  с задержанием "вагнеровцев", Затулин сказал, что это маразм и стоит вообще вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", - отметил Цепкало, который открыто поддерживает на выборах президента первую женщину-кандидата Светлану Тихановускую.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь и вместе с детьми выехал в Киев.



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