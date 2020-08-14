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Притула баллотируется в мэры Киева: Верещук дала оценку своему конкуренту

По словам Ирины Верещук, у нее есть только один реальный конкурент на выборах, и это не Притула

сегодня, 13:54 comments590
Автор:

Екатерина Белоброва
Притула баллотируется в мэры Киева: Верещук дала оценку своему конкуренту

Ирина Верещук, кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа"

Кандидат на должность главы Киевской государственной городской администрации Ирина Верещук заявила, что в качестве конкурента рассматривает только одного фигуранта - действующего мэра столицы Виталия Кличко. Об этом она сообщила в интервью журналистам издания "Столичный регион".

Так Верещук ответила прессе о своем отношении к выдвижению известного телеведущего Сергея Притулы на этот пост от партии "Голос".

Согласно такому ответу, можно подразумевать, что кандидат от "Слуги народа" не рассматривает Сергея Притулу как серьезную угрозу своей кандидатуре.

Также Ирина Верещук вызвала Виталия Кличко на открытые дебаты, чтобы поднять с ним ряд болезненных вопросов, которые беспокоят киевлян.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Верещук честно оценила шансы на победу в Киевский городской совет на ближайших  выборах для "Слуг народа".

"К людям нам нужно идти с честной риторикой и не обещать ничего из того, что мы сделать не сможем. Вместо этого, следует обещать какие-то лаконичные, предметные вещи. Никаких гигантских проектов и "гиперлупов" быть не должно", - отметила народный депутат. 



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