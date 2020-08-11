Ирина Верещук оценила шансы Слуги народа на местных выборах

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Виолетта Комаровская
Ирина Верещук
Народный депутат и кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Киева Ирина Верещук, оценила, на сколько высоки шансы партии президента на победу на местных выборах. Она признает, что рейтинги и поддержка политической силы падают, но вернуть доверие избирателей, уверена, еще можно. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
За год у власти "Слуга народа" потеряла часть своих избирателей. Но вернуть их, хотя бы частично, можно, утверждает Верещук.
"К людям нам нужно идти с честной риторикой и не обещать ничего из того, что мы сделать не сможем. Вместо этого, следует обещать какие-то лаконичные, предметные вещи. Никаких гигантских проектов и "гиперлупов" быть не должно", - отметила народный депутат.
Политик говорит, что эта избирательная кампания станет тестом на зрелость для "Слуги народа" после президентских выборов и досрочных парламентских.
"Тогда все произошло быстро, на эмоциях, на одной волне. Сейчас немного мы идем на спад. Это объективно и связано с определенными обстоятельствами, какими-то нашими ошибками, информационными атаками. Плюс еще внешние обстоятельства - коронавирус и коронакризис. Мы еще понятия не имеем, что будет в октябре", - добавила Ирина Верещук.
Напомним, выборы мэров и депутатов в местные советы должны состояться 25 октября. Как писали "Комментарии" ранее голосование могут отменить в некоторых районах Донбасса.
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