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Ирина Верещук оценила шансы Слуги народа на местных выборах

От поражения на выборах "Слугу народа" может спасти честность, - Верещук

сегодня, 03:29
Автор:

Виолетта Комаровская
Ирина Верещук оценила шансы Слуги народа на местных выборах

Ирина Верещук

Народный депутат и кандидат от "Слуги народа" на выборах мэра Киева Ирина Верещук, оценила, на сколько высоки шансы партии президента на победу на местных выборах. Она признает, что рейтинги и поддержка политической силы падают, но вернуть доверие избирателей, уверена, еще можно. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

За год у власти "Слуга народа" потеряла часть своих избирателей. Но вернуть их, хотя бы частично, можно, утверждает Верещук.

"К людям нам нужно идти с честной риторикой и не обещать ничего из того, что мы сделать не сможем. Вместо этого, следует обещать какие-то лаконичные, предметные вещи. Никаких гигантских проектов и "гиперлупов" быть не должно", - отметила народный депутат. 

Политик говорит, что эта избирательная кампания станет тестом на зрелость для "Слуги народа" после президентских выборов и досрочных парламентских.

"Тогда все произошло быстро, на эмоциях, на одной волне. Сейчас немного мы идем на спад. Это объективно и связано с определенными обстоятельствами, какими-то нашими ошибками, информационными атаками. Плюс еще внешние обстоятельства - коронавирус и коронакризис. Мы еще понятия не имеем, что будет в октябре", - добавила Ирина Верещук. 

Напомним, выборы мэров и депутатов в местные советы должны состояться 25 октября. Как писали "Комментарии" ранее голосование могут отменить в некоторых районах Донбасса. 


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