Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. Это прямо указывает на необходимость проведения выборов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы, однако требуется перемирие на 60 дней. В Москве отказали. Военный ВСУ Кирилл Сазонов убежден, что в условиях предстоящей избирательной кампании результат будет очевидным — победит Зеленский. Искусственный интеллект дал свою оценку – кто имеет самые высокие шансы стать новым президентом Украины, если выборы состоятся до весны 2027 года.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT обращает внимание на результаты опроса группы "Рейтинг" за 3-5 октября. По приведенным данным, в первом туре Зеленский мог бы получить 22,9%, а Залужный – 20,2%. Петр Порошенко и Михаил Федоров набрали бы по 7,6%, Кирилл Буданов – 6,7%.

По мнению чат-бота, Зеленский имеет преимущество благодаря узнаваемости и опыту президентства. Залужный ассоциируется с военным лидерством. Результат будет зависеть от ситуации на фронте, условий завершения войны, экономики и планов кандидатов по будущему страны.

ChatGPT не называет безусловного победителя. Вероятнее всего считает борьбу Зеленского с Залужным и отмечает: результаты первого тура не гарантируют победы во втором.

Grok соглашается, что при скорейшем проведении выборов Зеленский имел бы высокие шансы. Однако к весне 2027 года ситуация может измениться. По оценке чат-бота, в первом туре Зеленский и Залужный могут набрать близкие результаты – примерно 20-23%.

В то же время Grok ссылается на более высокий уровень доверия к Залужному — около 64% — и предполагает, что во втором туре он может победить. Другие потенциальные кандидаты, в частности Буданов, Федоров, Белецкий и Порошенко, по этой оценке уступают двум главным претендентам.

Главный аргумент в пользу Залужного – его военный авторитет и отсутствие ассоциаций с политическими скандалами. Зеленский, впрочем, может укрепить позиции, если будет иметь заметные дипломатические успехи.

DeepSeek также считает Залужного главным претендентом на президентский пост до весны 2027 года. Чат-бот отмечает: хотя Зеленский опережает конкурента в первом туре, во втором расписания могут быть совсем другими.

По оценке DeepSeek, доверие к Залужному составляет 64%, тогда как к Зеленскому – 53%. В гипотетическом втором туре между ними эксголовнокомандующий мог бы получить 66,2% против 33,8% у действующего президента.

Еще один потенциальный конкурент Зеленского – Михаил Федоров. DeepSeek утверждает, что в условном втором туре он также мог победить президента с результатом 63,8%. В то же время Федоров пока уступает Залужному по узнаваемости и доверию.

По мнению чат-бота, Зеленскому будет сложно сохранить президентское кресло, если Залужный решит баллотироваться. Однако это прогноз, а не установленный результат предстоящих выборов.

Все три чат-бота отмечают, что Зеленский остается одним из главных претендентов на президентский пост, а Залужный является его самым серьезным конкурентом. В то же время оценки отличаются: ChatGPT не определяет безусловного фаворита, тогда как Grok и DeepSeek предпочитают бывшего главнокомандующего.

Следовательно, по оценкам двух из трех чат-ботов, самые большие шансы стать президентом, если выборы состоятся до весны 2027 года, может иметь Валерий Залужный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чем опасно для Зеленского заявление о готовности к выборам.



