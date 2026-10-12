Президентство Зеленського під питанням: хто може виграти вибори, якщо вони відбудуться до весни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента. Це прямо вказує на необхідність провести вибори. Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори, однак потрібно перемир’я на 60 днів. У Москві відмовили. Військовий ЗСУ Кирило Сазонов переконаний, що в умовах швидкої виборчої кампанії результат буде очевидним — переможе Зеленський. Штучний інтелект дав свою оцінку — хто має найвищі шанси стати новим президентом України, якщо вибори відбудуться до весни 2027 року.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT звертає увагу на результати опитування групи “Рейтинг” за 3-5 жовтня. За наведеними даними, у першому турі Зеленський міг би отримати 22,9%, а Залужний — 20,2%. Петро Порошенко та Михайло Федоров набрали б по 7,6%, Кирило Буданов — 6,7%.

На думку чат-бота, Зеленський має перевагу завдяки впізнаваності та досвіду президентства. Залужний натомість асоціюється з військовим лідерством. Результат залежатиме від ситуації на фронті, умов завершення війни, економіки та планів кандидатів щодо майбутнього країни.

ChatGPT не називає безумовного переможця. Найімовірнішою вважає боротьбу Зеленського із Залужним і наголошує: результати першого туру не гарантують перемоги в другому.

Grok погоджується, що за швидкого проведення виборів Зеленський мав би високі шанси. Проте до весни 2027 року ситуація може змінитися. За оцінкою чат-бота, у першому турі Зеленський і Залужний можуть набрати близькі результати — приблизно 20-23%.

Водночас Grok посилається на вищий рівень довіри до Залужного — близько 64% — і припускає, що в другому турі він може перемогти. Інші потенційні кандидати, зокрема Буданов, Федоров, Білецький і Порошенко, за цією оцінкою, поступаються двом головним претендентам.

Головний аргумент на користь Залужного — його військовий авторитет і відсутність асоціацій із політичними скандалами. Зеленський, утім, може зміцнити позиції, якщо матиме помітні дипломатичні успіхи.

DeepSeek також вважає Залужного головним претендентом на президентську посаду до весни 2027 року. Чат-бот наголошує: хоча Зеленський випереджає конкурента в першому турі, у другому розклади можуть бути зовсім іншими.

За оцінкою DeepSeek, довіра до Залужного становить 64%, тоді як до Зеленського — 53%. У гіпотетичному другому турі між ними ексголовнокомандувач міг би отримати 66,2% проти 33,8% у чинного президента.

Ще один потенційний конкурент Зеленського — Михайло Федоров. DeepSeek стверджує, що в умовному другому турі він також міг би перемогти президента з результатом 63,8%. Водночас Федоров поки поступається Залужному за впізнаваністю та довірою.

На думку чат-бота, Зеленському буде складно зберегти президентське крісло, якщо Залужний вирішить балотуватися. Проте це прогноз, а не встановлений результат майбутніх виборів.

Усі три чат-боти зазначають, що Зеленський залишається одним із головних претендентів на президентську посаду, а Залужний є його найсерйознішим конкурентом. Водночас оцінки відрізняються: ChatGPT не визначає безумовного фаворита, тоді як Grok і DeepSeek віддають перевагу колишньому головнокомандувачу.

Отже, за оцінками двох із трьох чат-ботів, найбільші шанси стати президентом, якщо вибори відбудуться до весни 2027 року, може мати Валерій Залужний.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим небезпечна для Зеленського заява про готовність до виборів.



