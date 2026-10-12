Зеленський пішов на ризикований крок: чим небезпечна для президента заява про вибори

Заява президента України Володимира Зеленського про готовність провести вибори за умови 60-денного перемир’я може стати для президента як політичним захистом, так і серйозним випробуванням. Три моделі штучного інтелекту проаналізували крок Зеленського та вказали на можливі ризики.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, заява президента може продемонструвати, що він не тримається за владу й готовий передати рішення українцям. Водночас Зеленський фактично перекладає відповідальність за можливість виборів на російського лідера Володимира Путіна.

Однак головні труднощі почнуться, якщо ситуація зміниться. Якщо перемир’я не буде, політичні опоненти можуть звинувачувати президента в затягуванні виборчого процесу. Якщо ж припинення вогню вдасться досягти, доведеться вирішувати питання безпеки, термінів голосування, участі військових і мільйонів українців за кордоном.

ChatGPT також застерігає від проведення виборів виключно заради задоволення вимог Дональда Трампа. На думку чат-бота, голосування має бути легітимним, а партнери України повинні домагатися реальних гарантій безпеки.

Gemini розглядає заяву Зеленського насамперед як дипломатичний крок, спрямований на врегулювання суперечок із Заходом, зокрема з Дональдом Трампом.

Чат-бот вважає, що президент таким чином послаблює звинувачення в небажанні передавати владу та питання щодо його легітимності. Якщо Росія відмовиться від перемир’я, відповідальність за блокування виборів буде пов’язана саме з позицією країни-агресорки.

Водночас усередині України заява може спричинити нові суперечки. Частина критиків здатна сприйняти її як готовність поступатися зовнішньому тиску. А політичні дискусії щодо виборів під час війни можуть загрожувати суспільній єдності.

На думку Gemini, цей крок допомагає Україні захищатися від закидів щодо відмови від демократії, але не скасовує потреби в реальних гарантіях безпеки.

Grok також вважає заяву Зеленського відповіддю на тиск Трампа. За оцінкою чат-бота, президент показує готовність до голосування, але не погоджується проводити його під обстрілами чи за вказівкою Вашингтона або Москви.

У короткостроковій перспективі це може зміцнити позиції Зеленського перед союзниками, зокрема європейськими партнерами. Президент демонструє готовність до демократичних процедур і ставить безпеку людей вище за політичні амбіції.

Проте Grok попереджає про два сценарії. Якщо перемир’я не буде, а тиск на Київ продовжиться, критика президента може посилитися. Якщо ж припинення вогню відбудеться, в Україні може розпочатися гостра внутрішня політична боротьба, яка позначиться на рейтингу Зеленського.

Усі три чат-боти погоджуються: заява Зеленського може посилити його дипломатичні позиції та послабити звинувачення в небажанні проводити вибори. Водночас вона створює нові ризики — без перемир’я заява може стати приводом для нових звинувачень, а за його досягнення Зеленському доведеться відповідати на складні запитання про умови та строки голосування.

Різниця полягає в акцентах. ChatGPT найбільше зосереджується на практичних проблемах організації голосування та його легітимності. Gemini наголошує на відносинах із Заходом і загрозі суспільній єдності. Grok робить акцент на політичній тактиці Зеленського та можливому падінні рейтингу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив про готовність не бити по НПЗ РФ, однак назвав одну вимогу.