Президент, Верховная Рада или мэры: кого больше всего хотят изменить украинцы

Из-за полномасштабного вторжения России, в Украине введено военное положение, при котором проведение выборов запрещено. Компания Active Group провела исследования и опросила украинцев, какие органы власти было бы хорошо переизбрать в ближайшее время.



Какие органы власти хотят сменить украинцы

Согласно опросу Active Group, больше всего украинцы хотели бы изменить Верховную Раду – 65,1%. На втором месте местные советы – 42,7%, а тройку лидеров замыкают городские головы – 41,5%.

За переизбрание президента высказалось 35,9% респондентов. 13,4% опрошенных выступили против каких-либо процессов переизбрания, а 11,4% не смогли выбрать ни один вариант.

Если сравнивать эти результаты с данными опроса в прошлом году, то доля тех, кто за переизбрание городских голов и местных советов почти не изменился. Однако в октябре 2023 года 57,5% опрошенных поддерживали переизбрание Верховной Рады, что почти на 8% меньше, чем в 2024 году.

Также в 2023 году было меньше тех, кто поддерживал переизбрание президента – 17,8%, тогда как за год показатель вырос в два раза – до 35,9%.

Украинцы определили, какие органы власти было бы хорошо переизбрать в ближайшее время. Опрос Active Group

Как сообщал портал "Комментарии", согласно опросу Active Group, большинство украинцев против проведения выборов в Украине во время военного положения — 55,2% против 36,4%. Однако доля тех, кто поддерживает выборы во время войны в Украине, растет по сравнению с прошлым годом.

Также "Комментарии" писали о том, что в Верховной Раде отреагировали на сообщения о якобы подготовке ЦИК к проведению выборов в Украине и объяснили ситуацию.