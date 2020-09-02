Предвыборная кампания в Украине: чего ждать президентской партии осенью

Народный депутат от "Слуги народа" (СН) Александр Дубинский уверяет, что результаты местных выборов приведут к серьезным кадровым изменениям - как в окружении президента, так и в Кабмине, и Раде. "Комментарии" узнали у экспертов, кто может лишиться своих постов в случае возможного провала СН на местных выборах и лучше или хуже от этого будет государству.

"Эффективность деятельности нынешнего Кабмина оставляет желать лучшего"

К высказываниям Александра Дубинского можно относиться абсолютно по-разному, и довольно часто то, о чем говорит нардеп, – информационный вброс для "замера" реакции общественности, не более того. Но, в данном случае, то, на чём акцентировал внимание Дубинский, имеет место быть, учитывая ряд факторов. Так считает политтехнолог Александр Кондратенко.

"Во-первых: так или иначе, Дубинский – один из тех немногих депутатов, который всегда обладает чуть большим количеством информации, потому как он поддерживает контакты практически со всеми группами влияния – как внутри СН, так и с другими партиями, – поясняет эксперт. – Во-вторых: эффективность деятельности нынешней команды Кабмина "оставляет желать лучшего". Третье: глава фракции монобольшинства в ВР Давид Арахамия так же сообщил о возможных кадровых ротациях в правительстве Дениса Шмыгаля осенью".

Четвертым фактором Александр Кондратенко называет стремительный рост антирейтинга президента. По его мнению, потеря электоральных симпатий "слуг" неизбежно вынудят президента прибегнуть к радикальным мерам, а именно – к кадровым изменениям. Не исключает эксперт и открытия уголовных дел по некоторым министрам.

"Первым на выход, скорее всего, будет министр здравоохранения Максим Степанов. Также ходят слухи, что министру инфраструктуры Владиславу Криклию уготована такая же участь, – отмечает политтехнолог. – Вряд ли что-то может спасти и экономический блок - Министерство финансов и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Думаю, судьба действующих министров (Сергея Марченко и Игоря Петрашко) предрешена, учитывая катастрофическую ситуацию в социально-экономической сфере. Во многом сохранение должностей будет зависеть от подготовки проекта бюджета на 2021 год, о чём, кстати, уже заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук".

По словам Александра Кондратенко, на вероятность ротаций влияет и кадровый голод в окружении президента.

"Смена одних на других - не всегда хорошо, – подчеркивает эксперт. – И спрашивается: "Кто еще захочет сейчас поучаствовать в правительстве-камикадзе?", если учесть, что при таком стремительном экономическом спаде украинцев впереди ожидает отопительный сезон, новые платежи, усугубление ситуации с коронакризисом и т.д. Потому лучше или хуже будет государству – судить достаточно сложно, ведь это возможно сделать лишь по конкретным делам".

Политтехнолог отмечает, что практически для всего экспертного сообщества давно не секрет, что пропрезидентская партия "пролетает" на местных выборах. И если говорить о реальных коалициях, то следует обратить внимание на ряд моментов.

"Недавно в СМИ разгонялась тема относительно коалиции в местных советах. В частности, о том, что партия "Слуга народа" после выборов "ситуативно" будет сотрудничать с ОПЗЖ. Мол, проводился опрос среди своих избирателей, чтобы выяснить, с какой из партий после выборов она может создать эту коалицию и не растерять электорат, а также не потерять рейтинг, – говорит Александр Кондратенко. – К тому же, как оказалось, принципов политической гигиены у партии "слуг" не существует. Складывается впечатление, что проект "Зе" был создан именно для возвращения экс-регионалов во власть".

Эксперт подчеркивает, что достаточно взглянуть на всего 1% информации о пропрезидентской партии и ее связь с экс-регионалами, чтобы понять картину в целом:

– экс-регионал поведет "слуг народа" в Верховную Раду;

– экс-регионал возглавил черкасский штаб "слуг народа";

– штабом Зеленского на Киевщине руководят "экс-регионалы";

– еще одним советником СНБО назначен экс- "регионал" из "Квартала" и т. д.).

"Кампания местных выборов-2020 – это подготовительные работы к досрочным парламентским в 2021-м, – уверен Александр Кондратенко. – И когда население страны разочаровано нынешней властью, а при голосовании на предыдущих выборах голосовало "только бы не Порошенко", то единственной альтернативой, особенно в восточной и южной части страны, остается ОПЗЖ. Если в результате местных выборов с поддержкой от "слуг" на места зайдут в большинстве люди Медведчука – вопрос дальнейшей коалиции становится риторическим".

Эксперт прогнозирует, что после местных выборов и катастрофического провала партии СН в большинстве регионов, давление на Зеленского возрастет.

"Когда рейтинг президента просядет ниже 22-20%, что-либо стабилизировать уже не получится. От Зеленского начнут отворачиваться даже самые "надежные" его люди. И ему ничего не останется, как с трибуны в Раде сказать, что этот созыв не оправдал его надежд. А потом – распустить парламент и назначить новые досрочные выборы… Но если после местных выборов на местах чуть ли не в половине Украины появятся "товарищи" с пророссийской позицией, какое большинство будет в следующем созыве ВР? Не окажется ли в результате, что так называемый Зе-проект Коломойского, на самом деле, принадлежит Медведчуку?"

"Кампания Зе-команды построена на старом добром админресурсе"

Политолог Виктор Таран отмечает, что первые избирательные турне Зеленского продемонстрировали - новая команда действует старыми методами.

"Кампания построена не на креативе, не на инновациях, а на старом добром админресурсе. Президент разъезжает по стране, перерезая ленточки. Он выступает с президентских трибун за Зе-команду. Вокруг него – не креативный класс, не инноваторы, не люди перемен, а старые бюрократы, которые помнят не только Порошенко, но и Януковича, – акцентирует эксперт. – Кто-то убедил президента, что на местных выборах главное – узнаваемость кандидатов, а также, что это может обеспечить местная вертикаль, подконтрольная центру – главы обл- и райадминистраций".

По словам Виктора Тарана, мы такое уже видели не раз, равно как то, чем это заканчивалось. Как правило – поражением для инициаторов таких кампаний.

"Виноватыми в прогнозируемом провале, скорее всего, сделают глав ОГА и РГА. Именно с них и спросят за провалы. С депутатами-мажоритарщиками ничего не сделаешь – их голоса нужны", – поясняет политолог.

Виктор Таран также обращает внимание, что если проанализировать список кандидатов в мэры облцентров от СН, то видно, что Зе-команда выставила "аватарщиков". То есть – тех, кто вряд ли имеет шанс на победу.

"Действуют по принципу "не добежим, так согреемся". Почему так? Потому что команда Зеленского не занималась партийным строительством, не усиливались кадрами, не работала системно на местах. И понятно – ничего не может сделать с такими рейтинговыми мерами как те же Кернес, Труханов, Садовый, Филатов, – говорит политолог. – В СН понимают, что проигрывают мэрские выборы. Их задача - показать хотя бы видимость борьбы на них, а также – более или менее достойный результат выборов в местные советы. Но и это будет сложно сделать, потому что в большинстве областей СН проигрывает первое место – как парламентским партиям (ЕС, ОПЗЖ), так и местным – "Рідний Край", "Пропозиція" и т.д.".

Говоря о возможном переформатировании коалиции по результатам местных выборов, Виктор Таран не исключает, что к СН может примкнуть группа "За майбутнє". А ее лидера Игоря Палицу могут даже двигать в премьеры.

"И хоть в Конституции написано, что коалицию создают не группы, а фракции, мы уже не раз становились свидетелями, как у нас легко обходят запреты, – отмечает политолог. – Кабмин также будет модифицироваться. Ведь на кого-то нужно будет свалить провалы в экономике, медицине, соцполитике. Уже анонсируются перемены в экономическом блоке, в Министерстве охраны здоровья. Единственное, Офис президента, пока, похоже, не решил, когда это лучше сделать – перед местным выборами или после".

"Скандал с Гео Ларосом - исключение"

По мнению политолога Петра Охотина, слова Александра Дубинского не имеют под собой оснований.

"У Владимира Зеленского нет авторитарного подхода касательно результатов на выборах, – говорит эксперт. – Также я пока не вижу линий раскола в монобольшинстве. Мне на глаза не попадались инсайды о том, что "шахматки" по голосованию спускаются председателям ОГА, как это происходило раньше. Соответственно, и увольнений не прогнозирую. Судите сами, последние месяцы не было скандалов с выходом депутатов. Ситуацию с Гео Леросом я бы назвал исключением: у него давно была особая позиция на события во фракции, и он подчеркивал это неоднократно в своих выступлениях и сообщениях".

Высказывания Дубинского Петр Охотин называет скорее психологическим давлением на команду Зеленского. И не исключает, что причина - желание отомстить за то, что СН выдвинула в кандидаты на пост мэра Киева не Дубинского (хоть он и претендовал), а Ирину Верещук.

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