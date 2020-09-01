Выборы в Украине: стоит ли ждать уличных столкновений накануне голосования

Ряд украинских политиков условно пророссийского толка обвиняют власть в потворстве разгулу радикальных настроений. В свою очередь, некоторые активисты утверждают, что это как раз таки некоторые партии готовят "титушек" к грядущим местным выборам. И предостерегают от явлений а-ля "русская весна-2014". "Комментарии" узнали у экспертов, насколько велика угроза столкновений и волнений под октябрьские выборы и как этому противостоять.

"Чем ближе будет избирательный октябрь, тем риски открытых противостояний будут усиливаться"

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко отмечает: "Конечно, накал эмоций в обществе – благодатная почва для взращивания электоральных мышц перед выборами. Общенациональная местная кампания также следует этому рецепту".

По словам Игоря Чаленко, если рассматривать деятельность так называмых пророссийских партий, то планомерная эскалация весьма вероятно заложена в избирательных стратегиях той же ОПЗЖ или Партии Шария.

"Исключением выступает разве что новичок – "Победа Пальчевского", сделавший ставку на объединительный концепт с желанием привлечь на свою сторону бывших сторонников той же "Слуги народа" по всей стране, – говорит эксперт. – Активизацию мы видим и в полярно противоположном углу: в стане той же "Европейской Солидарности", "Голоса", "Свободы" или Нацкорпуса, для которых названные выше партии – крайне удобный идеологический противник. В некоторых случаях я бы даже назвал спарринг-партнерами".

В наиболее уязвимой ситуации во время этих радикальных разборок оказывается, по мнению руководителя ЦАС, партия власти – "Слуга народа", на которую возлагается обязанность поддержания порядка в стране.

"Чем ближе будет избирательный октябрь, тем риски открытых противостояний будут усиливаться, – прогнозирует эксперт. – Конечно, здесь государство должно ужесточить контроль над соблюдением законодательства, но и не пересекать черту".

Игорь Чаленко напоминает, что политическим партиям в Украине запрещено пропагандировать войну, насилие, межэтническую, расовую и религиозную вражду, посягать на здоровье граждан.

"Однозначно на передовой поддержания спокойствия – национальная полиция. При наличии соответствующих фактов нарушения партиями закона, дела должно молниеносно передаваться в суд для установления истины. Вплоть до запрета дальнейшей деятельности конкретной политической силы, – говорит руководитель ЦАС. – Более того, я бы предложил правки в национальное законодательство с наложением вето руководству запрещенных партий занимать ведущие должности в других политических силах на протяжении последующих десяти лет".

"Запрет на "титушек" должен быть всеобщим, а не избирательным"

Доктор политических наук Игорь Пиляев считает, что противостоять угрозе столкновений можно лишь одним способом: неуклонным соблюдением конституционных норм и основ конституционного порядка. В частности, речь идет о необходимости строгого конституционного запрета:

– на военизированные формирования политических партий:

– на дискриминацию граждан Украины по любому признаку, включая их право, в соответствии с законом, на публичное выражение своих взглядов и убеждений, право на объединение в политические партии (общественные организации) и на равноправное участие в выборах.

"Запрет на "титушек" должен быть всеобщим, а не избирательным, – подчеркивает Игорь Пиляев. – В противном случае нас ждет погружение либо в мракобесную диктатуру, либо в хаос махновщины и борьбы "всех против всех", что, в конце концов, опять-таки, грозит диктатурой. Иначе наше государство, находящееся под мощнейшими силовыми напряжениями геополитических энергий крупнейших мировых акторов, может просто не выдержать".

Обеспечить демократические, подлинно конкурентные выборы ‒ даже в условиях неурегулированного военного противостояния с соседом ‒ возможно, уверен эксперт. Об этом, к примеру, свидетельствует успешный опыт Южной Кореи. Или той же Финляндии, где в июле 1919 г. ‒ в самый разгар противостояния с российскими большевиками ‒ состоялись демократические президентские выборы.

"И здесь хотелось бы сослаться на нынешнего президента Финляндии (с которой бОльшая часть Украины более 100 лет находилась в одном государстве) Саули Ниинисте. Обращаясь к народу в канун 2020 года, он назвал ключевой проблемой демократии недопущение роста риторики ненависти в обществе. А условием поддержания гражданского мира и согласия ‒ уважение друг к другу, нацеленность на диалог и взаимопонимание, а не на укрепление лишь собственных позиций. И это ‒ не просто вопрос демократических выборов, а ключевой вопрос национальной безопасности и выживания государства. Без этого ни о какой модернизации или устойчивом развитии не может быть и речи", – резюмирует Игорь Пиляев.

"Той же "Слуге народа" нужно показать, что их политика "перестать стрелять" реально работает"

Тематика "разгула радикальных настроений" является обоюдоострым оружием, уверен политический социолог Алексей Полтораков.

"Ключевой вопрос не в том, кто именно ее активно использует тактически, но – кто эффективнее разыграет эту тему стратегически, – отмечает эксперт. – Той же "Слуге народа" нужно показать, что их политика "перестать стрелять" реально работает и пользуется поддержкой. А пресловутой ОПЗЖ – "отстроиться" от ассоциируемого с ними негатива и набрать максимум "легитимных" голосов".

Вместе с тем, подчеркивает Алексей Полтораков, ситуацию осложняют лоббируемые национально-патриотическими силами проекты законов "Об оружии" (Украинская ассоциация владельцев оружия) и "О территориальной обороне" (Сергей Кривонос - первый замкомандующего Сил специальных операций ВС Украины, а с 12 марта 2019 года – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины).

"Однако нынешняя "зеленая" власть не готова к серьезному диалогу с этим сегментом общества. А тем более – к превращению его в реальную общественную силу, – говорит Алексей Полтораков. – Показательна в этом смысле недавняя попытка раскола организаторов "негосударственного" празднования Дня независимости: на про-президентскую Ходу и антипрезидентский Марш".

При этом, отмечает эксперт, явно слабый структурно и нерешительный функционально костяк "зеленой" власти всё более предпочитает опираться на такого несколько демонизированого, но реально мощного и серьезного государственно-политического игрока как министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Ведь опыт подготовки и проведения последних избирательных кампаний показывает, что именно контролируемое им МВД может обеспечить как "качество" самих выборов в целом, так и предотвращения потенциальных локальных сценариев а-ля "русская весна-2014" в частности", – поясняет Алексей Полтораков.

Ранее "Комментарии" публиковали мнение политолога Андрея Бортника о нынешнем положении дел в "Нацкорпусе".

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