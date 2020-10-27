Послевыборный процесс в Украине - люди спят в коридорах, чтобы сдать протоколы, падают в обморок от усталости

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Дмитрий Симоненко
В Одессе
затянулся послевыборный процесс — члены участковых избиркомов не могут сдать
протоколы в местный гортерризбирком, ожидая своей очереди на полу в коридорах без сна и
посещая уборные по очереди уже двое суток. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky-news.
Фото REUTERS
Как отмечают журналисты интернет-издания, люди возмущены
неорганизованностью процесса оформления бумаг – чтобы сдать необходимую
документацию, вместо 3-4 часов, люди ожидают несколько суток. Многие из них, ссылаясь
на многолетний опыт участия в выборах, подчеркивают, что не помнят аналогичных
ситуаций. В свою очередь, главы УИК, оправдывая задержки в принятии документов, ссылаются на изменения
в законодательстве о выборах: подсчет голосов и оформление протоколов при
голосовании по открытым спискам занимают больше времени.
В Киеве же
зафиксированы проблемы с подсчетом голосов — члены теризбиркома просто не
выдерживают трехсуточной нагрузки без сна.
Об этом сообщает
УНИАН, ссылаясь на заявление главы Киевской городской территориальной
избирательной комиссии Валентины Корольковой.
Она подчеркнула,
что сейчас ситуация не повлияет на подсчет голосов.
Ранее "Комментарии" писали о том, что по мнению экспертов, в ближайшее время в крупных и не очень городах стоит ждать объединения власти вокруг одного центра.
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