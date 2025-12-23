Почему власть активно продвигает тему выборов: есть ли на это запрос у общества

Большинство украинцев выступает против проведения национальных выборов во время войны – об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, обнародованного 15 декабря. Однако в последние дни и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и собственно в ЦИК намекают, что их проведение возможно. Даже ходят слухи, что президентские выборы могут пройти уже в марте 2026 года. Учитывая такой скепсис украинцев к проведению выборов во время войны, могут ли они создать новые угрозы и еще больше взорвать Украину изнутри, ведь уже сейчас в обществе есть мнение по поводу недемократичности таких выборов? Почему же власти активно продвигают эту тему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Необходимо либо действительно большое обновление, либо выборы

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко сразу обратил внимание на то, что результаты социологического опроса Active Group по этому вопросу несколько расходятся с результатами опроса КМИС, но и там и там есть стабильный рост запроса на выборы, который начался в марте.

"Дело в том, что после скандала в Овальном Кабинете между Трампом и Зеленским, доверие в Украине к Зеленскому стремительно возросло, а запрос на смену власти из-за выборов резко упал. Затем и по нашим данным, и по данным КМИС запрос на выборы постепенно растет. В КМИСе в марте от выборов отказывались 78%, а в декабре – 57%, у нас показатель "однозначно нет" – снизился с 42% до 24%, и показатель "шире нет" стабилен на уровне 25%, то есть данные в целом соответствуют и разница возникла из-за разных формулировок вариантов ответов. Но, если мы копнем немного глубже и в сторону, у нас есть огромный запрос на обновление власти. Да, теоретически, власть может сама себя обновить, хотя бы частично, но ни одна власть не хочет себя обновлять. Это о любой власти. Наше не исключение. Кроме того, у нас все говорят о выборах президента, но, если посмотреть на данные, больше всего хотят переизбрать именно Верховную Раду", – рассказал Андрей Еременко.

По его словам, в целом обновление власти может состояться тремя способами: из-за самообновления, которое происходит с большим скрипом, например, заместители Ермака на месте, из-за выборов и из-за бунта.

"И если выборы невозможны, то приходится выбирать. Перезагрузка Кабмина в свое время тоже дала небольшой импульс доверия, но совсем небольшой. Но бунт у нас сейчас невозможен. Поэтому для того, чтобы сохранить легитимность внутри государства, необходимо либо действительно большое обновление, либо выборы. И это не требование Запада, а внутренняя необходимость", – отметил эксперт.

Поиск решения продолжается

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, вопрос выборов достаточно комплексный и многоуровневый.

"То, что ведутся сейчас определенные консультации и анонсировано создание рабочей группы среди депутатов для того, чтобы выборы президента во время военного положения были возможны – это сигнал о том, что идет поиск решения. Каждая депутатская группа и фракция предоставит своих представителей. Также будут вовлечены представители общественности, различных организаций, занимающихся выборами, а также представители ЦИК и приглашены СМИ для того, чтобы информировать общество. Решения нужно наработать. Готового решения по этому вопросу нет. Ключевой вопрос – безопасный. Вряд ли мы можем с вами говорить, что мы наблюдаем снижение интенсивности боевых действий и обстрелов. Это означает, что угрозы есть и они могут масштабироваться, использоваться разным образом как дополнительные манипуляции или влияние на избирательный процесс", – отметила эксперт.

По ее словам, для того чтобы избирательный процесс не только реализовать, но и дать доступ наблюдателям, обеспечить возможность гражданам Украины свободно, беспрепятственно проявлять свое волеизъявление – это очень непростая задача, особенно в условиях крупных миграционных процессов переселения украинцев, нахождения их за границей.

"Не исключено, что будут внесены изменения не только в действующее законодательство, возможно, потребуется создавать новые нормативно-правовые акты со свежими наработками", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Что касается того, выборы – это запрос украинцев или требование партнеров, то нет обнародованного списка требований, предложений по поводу мирного процесса. Лишь редкие озвученные моменты. Как, например, заявление Трампа и его ссылки на социологию, что якобы украинцы хотят выборов. При этом точно непонятно, на какую именно социологию он ссылается и кто ее проводил.

"Социологи, в частности, КМИС, не впервые проводят опрос и здесь важно обратить внимание на динамику. К тому же ее можно брать как фактор, но точно нельзя брать за основу как единственно возможное настроение. Возможно, нужно масштабировать выборку и количество непосредственно опрошенных. И посмотреть настроение в более частой динамике. Пока нельзя сказать, что с выборами окончательно решен вопрос. Потому что, если посмотреть на недавно принятый бюджет на 2026 год, то там деньги на выборы не заложены, что значит, что надо будет где-то найти средства на финансирование этого процесса и решения по его реализации, но то, что консультации идут – означает, что решения ищут. Однако даже найденное решение не означает старта и отмашки до проведения выборов. Гораздо жестче было бы воспринято даже нашими партнерами нежелание искать решения. Такие сигналы о поиске решения дает не только парламент, но и президент, подчеркивающий, что он готов к изменениям и вероятно активизации по этому направлению. Пока неизвестно, сколько времени может пойти на поиск решения, но и мировой практики, которую можно было легко позаимствовать тоже нет. Поэтому решение нужно нарабатывать. Возможно, в синергии и объединении усилий, опять же, с нашими партнерами. Не исключаю, что вопрос финансирования выборов может стать предметом переговоров, когда на избирательный процесс будут предоставляться деньги от наших партнеров и кредиторов", – подытожила Александра Решмедилова.

